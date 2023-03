Giacomo Urtis contro Nina Moric/ “Mi giudica da medico? Dopo chirurgia era contenta”

Giacomo Urtis, ospite a Belve, ha parlato della querelle avuta con Nina Moric. Essa risale a quando il chirurgo dei Vip era all’Isola dei Famosi. In quel periodo la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (Sicpre) lo denunciò, accusandolo di utilizzare impropriamente la qualifica, dato che è laureato in medicina e chirurgia ma si è specializzato in venereologia e dermatologia. Nel campo dell’estetica ha conseguito soltanto un Master.

“La notizia che Giacomo Urtis non sia in realtà un chirurgo plastico sappiate che non sconvolge nessuno, chiunque si fosse avvicinato ai suoi studi di Milano e Roma, sapeva benissimo che in realtà lui operazioni non ne faceva, ma bensì si limitava a procacciarne ad altri, nemmeno l’omino con le lucine rosse dell’allegro chirurgo si sarebbe fatto operare da lui”, aveva scritto sui social network la modella ai tempi.

Giacomo Urtis contro Nina Moric: le dichiarazioni a Belve

Interpellato da Francesca Fagnani, il chirurgo Giacomo Urtis ha replicato a Nina Moric a distanza di anni. “È una persona molto particolare, cambia idea facilmente. Con quel post ha espresso un’opinione, ma c’erano dietro altre discussioni che abbiamo avuto (il riferimento è al presunto triangolo avuto con Fabrizio Corona, ndr). Dopo un po’ abbiamo fatto pace, ma poi ha di nuovo parlato di me. Il giudizio che ha dato su di me come chirurgo resta comunque ingeneroso, dato che quando veniva nel mio studio era ben felice”, ha affermato.

