Giacomo Urtis da chirurgo sovrappeso a bodybuilder/ Dandolo mostra la trasformazione

Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, è notevolmente cambiato nel corso degli anni. A mostrare la sua incredibile trasformazione è Alberto Dandolo che, per Dagospia, ha firmato un articolo dedicato proprio al cambiamento fisico di Urtis che, come scrive il giornalista, da chirurgo in sovrappeso, si è trasformato in un bodybuilder asiatico. Il riferimento di Dandolo è agli interventi chirurgici a cui Urtis avrebbe sottoposto il proprio corpo per raggiungere l’immagine dei suoi sogni. “Se la quarantena dura ancora dovremo usare il carbonio 14 per riconoscere la mia adorata amica Giacomino Urtis“, scrive scherzando Alberto Dandolo. “La sua transizione da chirurgo sovrappeso a bodybuilder asiatico è completa”, scrive ancora allegando due foto di ieri e di oggi di Urtis.

ALBERTO DANDOLO MOSTRA LA TRASFORMAZIONE DI GIACOMO URTIS: LUI SORRIDE

L’articolo scritto da Alberto Dandolo dedicato alla sua trasformazione fisica ha divertito molto Giacomo Urtis che ha condiviso il link sulle proprie storie di Instagram esortando così i followers a leggerlo. Nessuna reazione negativa, dunque, da parte del chirurgo plastico che, di fronte ad una sua vecchia foto ed ad un’immagine più recente, ha sorriso ammettendo di essersi divertito nel leggere le parole scritte da Dandolo. Urtis, del resto, non ha mai nascosto di aver migliorato il proprio aspetto fisico con la chirurgia plastica che ha sposato anche professionalmente. Nelle immagini mostrate dal giornalista, la differenza tra il Giacomo Urtis di ieri e quello di oggi è notevole e i commenti dei followers di Dandolo sono arrivati puntuali. “Era più bello prima”, scrive qualcuno. E altri aggiungono: “a me sta simpatico”, “non può essere tutta chirurgia”.





