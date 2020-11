Giacomo Urtis/ Da ospite a concorrente tra scherzi e imitazioni ma..

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020 da ospite a concorrente

Giacomo Urtis avrebbe dovuto essere la guest star di questo Grande Fratello vip 2020 portando nella casa il suo gossip chirurgico ma alla fine non è stato così. Il chirurgo dei vip rimarrà nella casa in veste di concorrente ed un comunicato ufficiale lo ha confermato anche a tutti gli altri coinquilini del GF Vip. Inutile dire che ogni carta è giusta e va giocata soprattutto in previsione di quello che succederà da qui a poco quando i vip prenderanno la propria valigia e lasceranno la casa, almeno alcuni, perché diranno no al prolungamento della loro permanenza fino a febbraio. Tra quelli in fuga non c’è Giacomo Urtis che si trova molto a suo agio con gli altri ragazzi della casa, forse un po’ troppo. Le liti, il trash e i pettegolezzi che ci aspettavamo non ci sono stati e Giacomo Urtis, solitamente un personaggio sopra le righe e sconvolgente, ha pensato bene di calarsi nel ruolo di amico di tutti. Ma cosa succederà nelle prossime settimane? Non è il primo concorrente che si mostra in un modo e poi si rivela in un altro e in un reality come questo non si vuole poi molto a veder cadere la propria maschera, toccherà anche a lui farlo prima o poi?

Giacomo Urtis sta indossando una maschera al Grande Fratello Vip 2020?

L’unica cosa certa è che in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di sfoderare tutte le sue qualità artistiche mostrandosi imitatore, spesso in coppia con Tommaso Zorzi, prendendo di mira alcuni abitanti della casa a cominciare da Elisabetta Gregoraci che ha apprezzato. Dal canto loro, invece, i ragazzi lo hanno preso di mira con una serie di scherzi a cominciare da quello del finto topo nascosto nel suo letto. La reazione del chirurgo è diventata subito virale come il video in cui lo vediamo calarsi nelle vesti di chiromante pronto a leggere le mani e i tarocchi agli abitanti della casa e a Stefania Orlando. Sicuramente Giacomo Urtis si è dato molto da fare, rimarrà l’amico simpatico di tutti anche nelle prossime settimane, salvo nomination?



