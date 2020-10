Giacomo Urtis, dedica a Jessica Alves: “Mi manchi”/ Bacio e tenerezze per…

Dedica piena d’affetto da parte di Giacomo Urtis per Jessica Alves. Il chirurgo ha pubblicato, su Instagram, una foto in cui è in compagnia dell’ex Ken Umano. Un tenero bacio sulla guancia per Giacomo Urtis che afferma di sentire profondamente la mancanza della Barbie Umana con cui sembrerebbe avere un rapporto molto speciale. “Mi manchi”, scrive il chirurgo dei vip a corredo della foto scattata probabilmente durante un momento sereno e spensierato che hanno trascorso insieme. Tra Giacomo Urtis e Jessica Alves che, abbandonati i panni del Ken Umano ha assunto le sembianze di una Barbie con lunghi capelli biondi e un fisico dalle forme simili a quella della famosa bambola, c’è una stima e un affetto sincero che li porta a trascorrere tanto tempo insieme. Alla dedica di Urtis, dunque, seguirà una risposta di Jessica?

GIACOMO URTIS E JESSICA ALVES, UN RAPPORTO SPECIALE

Giacomo Urtis e Jessica Alves uniti da un rapporto speciale. Molto amici, legati l’uno all’altra, condividono molto tempo insieme e, sui social, la dedica che il chirurgo ha fatto alla Barbie umana è stata particolarmente apprezzata dai followers, felici di vederlo così sereno. Un rapporto unico, dunque, quello che c’è tra Urtis e Jessica Alves che, invece, sul proprio profilo Instagram preferisce pubblicare foto e video dei suoi servizi fotografici mostrando il suo corpo e il suo viso così simili a quelli della bambona più amati al mondo. L’affetto che c’è tra Urtis e la Alves, dunque, si trasformerà in qualcosa di più? Per il momento, i followers augurano ad entrambi di essere felici.





