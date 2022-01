Giacomo Urtis/ Dedica alla fan speciale “Ci dai gioia e la forza di andare avanti!”

Giacomo Urtis poco partecipe al GF Vip?

Ogni edizione del Grande Fratello Vip ci ha abituati ad incredibili e imprevisti nuovi ingressi con l’intento di ravvivare il clima all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Non è semplice però imporsi all’interno del reality soprattutto a percorso già intrapreso, come sta effettivamente accadendo a Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip non sta vivendo un’esperienza particolarmente ricca dal punto di vista del coinvolgimento, nonostante la sua partecipazione abbia una particolarità non consueta. Il ragazzo infatti è entrato con Valeria Marini e i due valgono come unico concorrente.

Anche nel corso della trentaduesima puntata, nonostante le questioni molto delicate che hanno riguardato praticamente tutti i componenti del cast, Giacomo non è riuscito a mettersi in evidenza come molti si aspettavano. Il suo ruolo è stato semplicemente quello di osservatore, attento alle parole di Alfonso Signorini e visibilmente colpito dalla situazione ma comunque silente e poco pronto ad esporsi.

La possibile strategia del Vippone

Secondo il parere dei fan del Grande Fratello Vip, quella adottata da Giacomo Urtis potrebbe trattarsi di una vera e propria strategia; la tattica sarebbe quella di non esporsi più di tanto al fine di arrivare quanto più in fondo possibile. L’unico momento che l’ha visto chiamato in causa è stato la nomination per l’immunità in vista del prossimo appuntamento in programma per questa sera, dove insieme alla showgirl ha scelto di fare il nome di Katia Ricciarelli.

Anche nelle ore successive alla diretta del reality il ragazzo si è limitato a semplici momenti di convivenza, ogni tanto conditi da piccoli battibecchi con la sua compagna di avventura. Nella prossima puntata si attendono ancora una volta maggiori risposte dal chirurgo delle celebrità, troppo lontano dalle dinamiche più rilevanti del programma e dalle attese che pesavano sulla sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, nonostante la sua innata simpatia e la voglia costante di mettersi in gioco.

La dedica alla fan speciale a Giacomo Urtis

Nelle passate ore, Giacomo Urtis insieme alla sua fedele compagna di viaggio Valeria Marini si è adoperato nella realizzazione di una torta dedicata alla misteriosa fan, “Tina Fatina”, la quale ha deciso di inviare un aereo alla coppia di concorrenti per far sentire tutto il suo appoggio. Un gesto importante che non poteva passare inosservato e che nella giornata di ieri ha visto la coppia rappresentante un unico concorrente, esprimere tutta la propria gratitudine. “Abbiamo fatto questa torta, io e Valeria, ieri notte”, ha anticipato Urtis.

Rivolgendosi alla camera e tenendo in mano la torta, il chirurgo dei Vip ha proseguito parlando direttamente alla misteriosa Tina: “Ieri sera abbiamo avuto questa idea pazzesca visto che c’hai fatto questo aereo che ci ha molto tirato su il morale dandoci positività, gioia, felicità e la forza di andare avanti qua dentro”. Quindi ha mostrato la torta realizzata insieme a Valeria e fatta “col cuore”. “Grazie dell’energia positiva e di tutte le pillole positive che ci mandi!”, ha aggiunto Giacomo dedicandole la torta fatta con le sue mani. “Non vedo l’ora di vederti!”, ha chiosato Giacomo, mandando i suoi saluti alla sua famiglia in Sicilia.

