Giacomo Urtis/ Deianira Marzano: “Sposato con una donna? No, convivevano…” (GF Vip)

Giacomo Urtis è stato davvero sposato con una donna? Lo scoop corre mentre lui si trova nella Casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di ospite speciale, ma a chiarire la questione è arrivata nuovamente Deianira Marzano. In diretta su RTL 102.5 News, la “terribile” ha raccontato a Francesco Fredella di una convivenza tra questa donna e Urtis, quindi di una vera e propria relazione. “C’è anche un certificato di convivenza” ha raccontato Deianira, ammettendo tuttavia che non c’è prova che i due si siano sposati. La Marzano, dunque, non parla di matrimonio ma conferma una convivenza, dunque finita dopo circa tre anni insieme. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giacomo Urtis e i gossip nella Casa del Grande Fratello Vip

Giacomo Urtis è un ospite speciale del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il chirurgo dei vip è entrato lunedì scorso all’interno della casa più spiata d’Italia con un compito davvero speciale: spifferare gossip veri e presunti ai vipponi. La licenza del gossip ha spinto Urtis a rivelare delle vere e proprie bombe su tutti i concorrenti. In primis è toccato a Tommaso Zorzi: ” un cantante molto noto è diventato un grande fan di Tommaso Zorzi, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso?”. Ricordiamo che Urtis sta rivelando dei gossip che potrebbero anche rivelarsi dei fake. Sta ai concorrenti indovinare se questi gossip sono veri o meno e in palio per loro un privilegio non rivelato dalla grande macchina del GF VIP. Appena entrato il chirurgo aveva puntato i riflettori su Selvaggia Roma dicendo: “il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un noto calciatore che gioca all’estero”.

Giacomo Urtis, il chirurgo con la licenza del gossip al GF VIP

I gossip di Giacomo Urtis non hanno risparmiato nessuno. Anche Maria Teresa Ruta è stata coinvolta: “Amedeo Goria è stato paparazzato con Franceska Pepe in un noto ristorante della capitale”. Sarà vero oppure no? Poi è toccato ad Andrea Zelletta: “un noto mobilificio low cost vorrebbe Andrea come testimonial per lanciare la sua linea di camere da letto e comodini”, mentre a Rosalida Cannavò, per intenderci Adua Del Vesco, ha detto: “Dayane non è l’unica donna che Adua ha baciato”. Intanto fuori dalla casa i gossip, veri o presunti, non risparmiano neppure il chirurgo dei vip visto che una sua amica, Deianira Marzano, ha rivelato sui social: “E’ stato sposato per tre anni”. Non solo, la “gossipara del web” parlando di una frequentazione che Urtis ha avuto con un uomo ha confessato: “la cosa più grave è che lui ha omesso di essere stato sposato con un’altra donna in quel periodo. E’ stato sposato per tre anni”. Sul finale la Marzano ha aggiunto: “se quando uscirà da là nonvorrà più essere amico mio pazienza: io devo comunque essere obbiettiva”.



