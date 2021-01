Giacomo Urtis difende Antonella Elia/ “Non sapeva della malattia della De Grenet!”

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, Giacomo Urtis ha analizzato la diretta del Grande Fratello Vip in onda ieri, 11 gennaio. Il chirurgo dei Vip, che ha vissuto la Casa in prima persona, ha esordito dichiarando di aver molto apprezzato la puntata, sottolineando alcuni dei momenti. Uno di questi è il videomessaggio che Dayane Mello ha ricevuto dalla sua mamma dopo 15 anni di assenza. La donna ha smentito le dichiarazioni fatte dalla figlia sulla sua infanzia (e il fatto che avesse fatto la prostituta) ma Urtis dichiara di essere dalla parte dell’amica: “Io credo a Dayane, anche se mi sono arrivate delle voci… io conto sulla buona fede di Dayane, anche se è pure vero che la verità sta nel mezzo. Forse però raccontare queste cose in Tv non è stata una cosa bella…” ha sottolineato il chirurgo.

Giacomo Urtis difende Antonella Elia ma ammette: “Deve chiedere scusa!”

Altro argomento scottante della puntata è sicuramente stato il nuovo confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. In merito, Giacomo Urtis in radio ha dichiarato: “Secondo me quello che ha detto la Elia era abbastanza in tono goliardico, non penso che volesse dirlo riferito alla malattia perché si vedeva che non ne sapeva niente. Hanno esagerato un po’ tutte e due secondo me. – nonostante ciò – Secondo me, così come ha fatto Signorini, anche la Elia avrebbe comunque dovuto chiedere scusa.” ha concluso Urtis, che è poi tornato a parlare dell’argomento insieme a Fredella in diretta a Pomeriggio 5.



