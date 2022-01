Giacomo Urtis e Delia Duran, balli hot al GF VIP/ Salvo Veneziano attacca “sì è trasformata in YouPo*rn?”

Balli decisamente proibiti quelli che sono andati in scena nella scorse ore nella casa del Gf Vip 2021, con protagonisti il chirurgo plastico Giacomo Urtis e la bella moglie di Alex Belli, Delia Duran. Durante una serata di festa, in cui tutti i concorrenti del reality show di casa Mediaset si sono lasciati un po’ andare, grazie anche a qualche bicchiere di troppo, Giacomo Urtis e Delia Duran si sono decisamente scatenanti, muovendosi sinuosamente e mostrando delle pose inequivocabili.

Nel video che trovate più sotto, ripubblicato sulla propria pagina Instagram dall’ex concorrente del Grande Fratello 1, Salvo Veneziano, si vede Giacomo Urtis in piedi, con un bicchiere in mano, e Delia Duran davanti che alza la maglia al chirurgo, per poi abbassarsi sulle ginocchia; il balletto, ad alto tasso erotico, vede lo stesso concorrente muovere il bacino con Delia Duran davanti, mirando una scena decisamente inequivocabile. E proprio Salvo Veneziano è ‘saltato sulla sedia’ vedendo tale siparietto, e sul suo social ha commentato: “Dignità ne abbiamo??????? Il buongiorno si vede dal mattino… La domanda nasce spontanea ., Ma canale 5 sì è trasformata in YouPo*n???? Allibito”.

GIACOMO URTIS E DELIA DURAN, BALLI PROIBITI: I COMMENTI DEI FAN

Non sono mancati i commenti dei fan del noto ristoratore, come chi ad esempio ha scritto: “Cos’è l’ora dell’orgia GF? Ma come sono messo questi?”. Un altro aggiunge: “Il grande fratello era bello da vedere le prime due edizioni, poi è andato ogni anno sempre più giù. Ha iniziato a toccare il fondo poi con il Gf vip”. Chi invece attacca Delia Duran: “Delia alla faccia della disperata, piange fa la vittima e nello stesso tempo si struscia x fare colpo su chi ? Non che gli altri siamo meglio! Tutto x la telecamera….patetici e squallidi personaggi falliti!”.

Sinceramente noi non ci vediamo nulla di male; nella casa più spiata d’Italia, dopo tante tensioni, era un momento di svago e di divertimento, e i due si sono lasciati andare ma senza malizia, anche perchè Giacomo Urtis è notoriamente omosessuale e non ha quindi alcun interesse nei confronti della bella Delia Duran.

