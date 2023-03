Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto un flirt?/ “Invaghito di lui. C’è stata dell’intimità”

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis: vero flirt o solo gossip?

Fabrizio Corona e il flirt con Giacomo Urtis. Verità o finzione? Ci sarebbe stato davvero qualcosa tra Corona e il chirurgo dei vip in passato. Dopo le confessioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Giacomo Urtis, il re dei paparazzi ha voluto rispondere con un post su Instagram in cui ha scritto: “amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!” con tanto di emoticon a forma di cuore. Una risposta ironica oppure l’ex re dei paparazzi ha semplicemente deciso di giocare ancora una volta con il gossip?

Sui social in pochi credono alle sue affermazioni; in tantissimi, infatti, sono convinti che sia stato tutto costruito al tavolino per far parlare della loro “amicizia” all’interno della casa. La stessa Sophie Codegoni, legata ad un rapporto professionale con Corona, è rimasta stupita dalle parole di Urtis.

Sul flirt con Fabrizio Corona, Giacomo Urtis è tornato durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve. Il chirurgo dei vip ha ricostruito l’incontro con l’ex paparazzo dei vip all’aeroporto di Alghero: “un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona”. La giornalista senza girarci troppo intorno ha chiesto: “si è innamorato?” con il chirurgo che ha confessato – “sicuramente ero invaghito, sì”.

Ma non finisce qui, visto che la Fagnani ha chiesto che tipo di rapporto ci fosse tra di loro con Urtis che ha rivelato: “ti dirò di sì. Se era un’amicizia o un amore? Un ibrido”. Infine sul rapporto con Corona ha precisato: “quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato un rapporto d’amore fisico? Può essere che magari qualche volta ci fosse dell’intimità, però sono cose nostre”.

