Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano davvero?/ Il chirurgo rompe il silenzio “Mi ha chiesto davvero…”

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona: la verità sul matrimonio

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona sono amici da tempo. Negli scorsi giorni, Urtis ha parlato del matrimonio con Corona che, il giorno dopo l’annuncio del chirurgo, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, utilizzando parole che sembravano una smentita alla notizia del matrimonio. “Vabbè adesso accontentiamoci di ridere, anche perché non ci resta che questo. Però ok, per il matrimonio vogliamo la cover di Vanity Fair, desidero anche che tutto sia celebrato dal sindaco di Milano, magari con la Schlein che ci canta una canzone“, le parole di Corona.

Quali sarebbero i file su Messina Denaro offerti a Fabrizio Corona?/ Il legale: "Documenti top secret..."

A distanza di giorni, Urtis è tornato a parlare di Corona e del matrimonio confermando di aver ricevuto la proposta di matrimonio e aggiungendo dettagli.

Le parole di Giacomo Urtis

Sulle pagine del settimanale Nuovo, Giacomo Urtis ha parlato del rapporto con Corona confermando di aver ricevuto la proposta di matrimonio dall’ex re dei paparazzi. “Lui mi ha chiesto davvero di sposarci. Sarà il matrimonio del secolo. Lui stava solo scherzando su Instagram, quelle parole non erano una smentita. Se l’evento ci sarà? Certo che sì!”, ha detto Urtis. “Com’è andata la vicenda? Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità”, ha aggiunto.

Fabrizio Corona e la dipendenza da psicofarmaci/ A Le Iene Inside: "Mi si spegne il cervello…"

Ma quando si terrà l’evento? “Per il momento non abbiamo fissato la data, ma organizzeremo tutto nei minimi dettagli. Un’anticipazione? Sarà particolare e susciterà grande curiosità. Spero che lui non lo faccia per ‘affari’. Ci sono molti personaggi famosi che stanno insieme soltanto per business e perché funzionano come coppie. Per me voglio qualcosa di diverso“, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis, prossimi al matrimonio?/ Parla l'ex re dei paparazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA