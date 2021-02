Giacomo Urtis è fidanzato? Scoop di Fredella/ “Beccato con una persona famosa”

Si parla di amore nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso dell’appuntamento di oggi 16 febbraio. Occhi puntati sui protagonisti del Grande Fratello Vip e, in particolare, sulla coppia che si sta formando in questi giorni: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. In studio i pareri sono discordanti. Da una parte c’è chi, come il giornalista Francesco Fredella, crede nella coppia e dichiara: “È una storia già finita ma, in ogni caso, a giudicare dal bacio e da come è diventato rosso Andrea Zenga, secondo me sono letteralmente innamorati.” C’è però chi avanza dubbi sulla tempestività di questa storia, come Giacomo Urtis: “A me sembra che in vista della finale, questa storia d’amore… anche perché la storia d’amore nel GF funziona! Mi lascia perplesso”.

Bomba di Francesco Fredella a Pomeriggio 5: “Giacomo Urtis frequenta una persona nota”

Proprio Giacomo Urtis e Francesco Fredella sono i protagonisti di una bomba che il giornalista lancia in diretta su Canale 5. “Giacomo Urtis ha una frequentazione fuori dalla Casa!” annuncia Fredella a Pomeriggio 5, spiazzando Barbara D’Urso. Il giornalista rivela poi un altro retroscena: “Giacomo è stato fotografato con una persona conosciuta…” Viene però interrotto dal più bello dal diretto interessato ma anche dalla conduttrice, desiderosa di affrontare l’argomento in modo più approfondito al prossimo appuntamento. Ma chi sarà questa persona ben nota del mondo dello spettacolo paparazzata al fianco di Giacomo Urtis? Presto verrà aperta anche questa ‘busta choc”!



