Giacomo Urtis e l’intervento per diventare ermafrodita/ Rimandato causa GF VIP o c’è altro?

Giacomo Urtis, il “chirurgo dei vip”, è diventato un concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip” dove potrebbe rimanere fino a a febbraio 2021. Il prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini ha sballato i programmi di Urtis, che lo scorso aprile aveva annunciato di voler diventare ermafrodita: “A Natale farò l’operazione di cui si parla. Specifico che non voglio diventare donna, resto così come sono con muscoli e corpo da uomo ma con la vagina”, aveva svelato ad Alberto Dandolo su Dagospia. “Sarò una ermafrodita elegante e discreta. Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone”, aveva aggiunto il chirurgo con una punta di polemica. In molti tra le righe hanno letto un riferimento a Rodrigo Alves, l’ex “Ken Umano” oggi diventata donna. Secondo Dandolo, l’ex isolano non avrebbe gradito “le ultime trasformazioni estetiche dell’amica, fresca di taglia sesta di seno e di labbra talmente gonfie che dovrebbero come minimo richiedere un permesso per occupazione di suolo pubblico“.

Giacomo Urtis: rimandato l’intervento per diventare ermafrodita?

Lo scorso aprile Giacomo Urtis non era stato parco di dettagli nel descrivere il suo percorso verso la trasformazione e sulle prime mosse dopo l’intervento: “La mia verginità vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possiederà in una città segreta al confine tra le due Coree!”. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Urtis non ha mai parlato dell’intervento a cui vorrebbe sottoporsi, ma se fosse ancora nei sui programmi, dovrà aspettare la fine del reality show di Canale 5, prevista per febbraio 2021. Pochi minuti fa sul profilo Twitter del chirurgo dei Vip è apparso questo post: “Ci vediamo questa sera in diretta dalla casa del GF VIP per tante novità e colpi di scena!”, scatenando la curiosità dei suoi follower. Quali saranno le novità?



© RIPRODUZIONE RISERVATA