Giacomo Urtis e Manila Nazzaro contro Alex Belli e Delia Duran/ “Tutto un circo!”

Giacomo Urtis e Manila Nazzaro mettono in dubbio il momento vissuto dalla coppia

Tiene banco all’interno della casa del Grande Fratello Vip il momento di rottura vissuto da Delia Duran e Alex Belli. La sudamericana, in lacrime, ha infatti deciso, pare, di porre definitivamente fine alla loro relazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’aereo che ha sorvolato la casa (con messaggio “Solex is real…always connected”). Tuttavia i co-inquilini hanno parecchie perplessità riguardo la possibile fine della coppia. “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei sta facendo il Grande Fratello Vip, fatti due calcoli e dimmi se non gli è convenuto” – ha affermato Giacomo Urtis parlando con Manila Nazzaro. Non è la prima volta che i concorrenti della casa esprimono questo tipo di dubbi riguardo le versioni di Alex Belli e Delia Duran circa la loro relazione e probabilmente non sarà neanche l’ultima volta.

"Alex e Delia sono due bugiardi, Delia ti sta truffando"/ I fan avvertono Soleil, la regia censura...

Giacomo Urtis confessa: “Io li conosco troppo bene, tu li devi vedere in giro…”

Il chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis conosce da anni Alex Belli e Delia Duran. Sempre nel confronto con Manila Nazzaro ha dichiarato: “Io li conosco troppo bene. Loro stanno troppo bene insieme. Tu li devi vedere in giro a Milano senza questa situazione mediatica. Sono affiatatissimi, mai vista una coppia così affiatata. E’ impossibile che loro non tornino insieme, loro sono super affiatati”. L’ex Miss Italia ha sentenziato: “Vabbè, e allora sarà stato tutto un circo”. Delle parole che di certo non faranno piacere nè a Delia Duran, tanto meno ad Alex Belli. Ci sono grosse possibilità che queste parole vengano mostrate in puntata, venerdì prossimo, quando Alfonso Signorini potrebbe mettere di fronte i due inquilini alla coppia per un confronto chiarificatore. Delia Duran mostrerà di lasciare definitivamente Alex Belli?

