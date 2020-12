Giacomo Urtis e Mario Ermito si baciano/ Video GF Vip 5: si lancia sull’attore e…

Giacomo Urtis e Mario Ermito si baciano al Grande Fratello Vip 2020. Nella casa è tempo di baci fra i vipponi, ma a destare particolare attenzione sui social è stato il bacio a sorpresa sopraggiunto fra il chirurgo dei vip e l’attore. Mentre i vipponi erano intenti ad osservare il bacio fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, alle loro spalle Urtis ed Ermito si sono scambiati un bacio che se nella casa è passato quasi in seconda piano, non ha avuto lo stesso effetto per il popolo dei social che ha ripreso il bacio commentando quanto accaduto.

C’è chi scrive “IO MORTA PER LA REAZIONE DI TUTTI E PER MARIO E GIACOMO DIETRO” a caratteri cubitali, mentre un’altra fa notare “Mario che vuole baciare Dayane, Dayane vuole baciare Zenga e Zenga è entrato in modalità muto”. A parte il bacio, Urtis in queste ore si è fatto notare nella casa per un comportamento poco chiaro verso Tommaso Zorzi. Cosa è successo? Tutto è cominciato quando Zorzi, giunto in giardino per fumare una sigaretta, ha sentito un’aria di gelo da parte degli altri vipponi.

Giacomo Urtis prende in giro Tommaso Zorzi?

Una sensazione che ha portato Tommaso Zorzi a commentare con Stefania Orlando: “non so se hai visto? Io sono arrivato, mi sono messo dietro a fumare, tutti mi guardavano, Giacomo faceva dei gesti e ridevano di me. È pazzo! Amore ridevano di me. Mi sono sentito mortificato, ho spento dopo tre tiri. Sono arrivato e loro tutti zitti, lo sai quando arrivi in un posto e ridono di te. Gli hanno bussato al microfono, perché sono arrivato io, sono uscito a fumare e hanno iniziato a ridere di nuovo”. A rassicurarlo è proprio la Orlando che gli dice: “non ho mai sentito nessuno parlare male di te in tre mesi, poi Giacomo ti adora, guai chi ti tocca. Lui ha detto io voglio dormire con Tommaso. Non ti fare strane idee”. Zorzi però è convinto che dietro a tutto ciò si nasconde proprio lo zampino di Giacomo Urtis. E’ davvero così?

MA STEFANIA CHE SPOSTA ERMITO E URTIS PER VEDERE MEGLIO IL BACIO DEI PRELEMI SOFFOCO pic.twitter.com/OUwqGpe2Z4 — Angela (@meantvobe) December 26, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA