Giacomo Urtis è stato con un uomo famoso “finito in carcere”/ Sophie sotto choc

Nuove rivelazioni di Giacomo Urtis sulla sua vita privata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera infatti durante una chiacchierata con Barù, il chirurgo dei vip ha dichiarato di aver avuto una relazione segreta con un uomo molto famoso. “Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati… Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”, ha raccontato Urtis, come riporta Biccy.it. Il gieffino ha rivelato molti dettagli su questa relazione: “Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso”, ha detto Urtis, aggiungendo di essere andato spesso a trovarlo in carcere.

Alla conversazione si è aggiunta anche Sophie Codegoni. Giacomo Urtis non ha mai fatto il nome dell’uomo misterioso, ma considerando la reazione e i commenti dell’ex tronista di Uomini e Donne, sembra che si tratti proprio di Fabrizio Corona, teoria sposata anche da FunWeek. “Oh my God! Amo! Giura! Shock!”, ha esclamato Sophie Codegoni. “Lui non ne ha mai fatto mistero, tu ci sei stata non tantissimo…”, ha replicato Urtis. E ha aggiunto: “Ma secondo te io vivevo in Sardegna, non conoscevo nessuno, chi vuoi che mi abbia presentato il mondo?”. Sophie è andata in corto circuito e ha continuato a commentare, cercando di unire i pezzi del puzzle: “Lui diceva sempre ‘Giacomino lo adoro, l’ho conosciuto in aeroporto e da lì l’ho portato a Milano’… Quando venivi a cena io vedevo che vi baciavate… ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca…”. A quel punto Giacomo Urtis ha confessato: “Lui è l’amore della mia vita. Io sono uno dei pochi negli anni che è sempre rimasto là”.

