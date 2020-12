Giacomo Urtis eliminato al Grande Fratello Vip 2020?/ Nel mirino di Cristiano Malgioglio…

Giacomo Urtis eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Giacomo Urtis eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio che il destino del chirurgo estetico sia segnato. Urtis è arrivato nel programma per stuzzicare un po’ i vipponi con i suoi gossip, finti o veri che fossero, ma non ci ha regalato nessuna perla da ricordare. Quando ha scoperto di essere un concorrente ufficiale, le cose sono addirittura peggiorate tirando fuori il suo lato buono che pochi spunti ha regalato al pubblico a casa. L’unica cosa che gli importa è il chiarimento post nomination, lo ha fatto sin dalla prima volta che i vipponi lo hanno potuto votare e continua a farlo ancora fino a qualche ora fa visto che si continua a parlare ancora di quello che è successo lunedì scorso. A finire sotto la lente questa volta è stato Andrea Zelletta, reo di averlo nominato e così proprio il chirurgo ha rilanciato: “Mi sembra strano che hai un rapporto con una persona e poi la nomini, non dico solo di te, ma anche di altre persone qua dentro”.

Giacomo Urtis nel mirino di Cristiano Malgioglio

Andrea Zelletta chiarisce subito a Giacomo Urtis quali sono state le ragioni della sua scelta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 ammettendo di essere andato un po’ per esclusione: “Selvaggia si era aperta con me, Stefania ho un rapporto importante, quindi ho nominato te. Ci sono rimasto male dopo le tue affermazioni pungenti”. Urtis ammette di aver detto quelle cose prima di conoscerlo ma che adesso non lo pensa e ci è rimasto un po’ male. I due sembrano finalmente essersi chiariti ma all’orizzonte c’è qualcuno pronto a punirlo, Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha già giurato che se Urtis si salverà, sarà lui a nominarlo per vendetta. Come finirà questa serata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA