Giacomo Urtis: “Farò l’attore in una serie tv”/ “Dopo il Grande Fratello Vip…”

Giacomo Urtis non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo dello spettacolo. Il chirurgo plastico dei vip, conclusa l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Tempo, ha svelato i suoi prossimi progetti. Nel futuro di Urtis c’è ancora il mondo dello spettacolo. In particolare, dopo aver partecipato ai reality show, il chirurgo sta per lanciarsi anche in una nuova avventura, quella dell’attore. “Non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo. Farò una serie tv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando”, ha svelato senza aggiungere ulteriori dettagli. Urtis, medico nella vita, dunque, è pronto ad indossare anche il camice in tv.

GIACOMO URTIS E IL MESSAGGIO DI ROCCO SIFFREDI DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 come ospite speciale, Giacomo Urtis è poi diventato un concorrente a tutti gli effetti. Dopo aver lasciato la casa di Cinecittà, Urtis è stato sommerso dall’affetto di amici e vip. Una delle prime cose fatte dopo aver lasciato la casa è stato riprendere il cellulare. Tantissimi i messaggi ricevuti tra i quali anche uno di Rocco Siffredi che si è congratulato con lui sia per il suo percorso nella casa che per la delicatezza con cui ha parlato in tv della sua famiglia. “Quando sono tornato in albergo dopo la puntata del GF Vip ho acceso il cellulare. E’ stata la prima cosa che ho fatto. Una marea di messaggi. Tra quelli ricevuti, c’era anche uno di Rocco Siffredi. Mi ha fatto i complimenti ed ha voluto abbracciare virtualmente mio padre. Ha messo gli occhi su di lui”, ha raccontato il chirurgo dei vip.





