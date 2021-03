Giacomo Urtis: “Figlio con Dayane Mello? Potremmo fare il maschietto”/ “Grazie…”

Giacomo Urtis ringrazia Dayane Mello che, in un confessionale durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso che sarebbe pronta ad aiutare il chirurgo plastico qualora volesse realizzare il desiderio di diventare padre. Durante la puntata di Non è la D’Urso del 21 marzo, Dayane Mello ha affrontato le cinque sfere. Dietro una sfera c’era proprio Giacomo Urtis che ha ringraziato pubblicamente la modella brasiliana per la proposta. “E‘ vero che Dayane, nella casa, ha detto che avrebbe fatto un figlio con te?”, ha chiesto Barbara D’Urso. “Sì ed è una cosa che mi ha molto emozionato”, è stata la risposta di Giacomo Urtis. “Sarebbe bellissimo perchè hai visto la bellezza di Sofia? A lei vengono bene i bambini“, ha commentato Barbara D’Urso. “Facciamo il maschietto”, ha poi aggiunto ancora Urtis.

GIACOMO URTIS E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi lo scorso febbraio, Giacomo Urtis, parlando del suo desiderio di paternità, aveva raccontato della proposta fatta da Dayane Mello. “Dayane Mello realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”, aveva detto il chirurgo al magazine diretto da Alfonso Signorini. Un desiderio che Urtis ha ribadito a Live Non è la D’Urso ringraziando pubblicamente la modella brasiliana per la proposta. Legati da un’amicizia forte e che il pubblico del Grande Fratello Vip ha amirato durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, a Non è la D’Urso, hanno ribadito di volersi molto bene. Nell’affrontare le cinque sfere, inoltre, la Mello ha ricevuto il sostegno di Mario Ermito e Samantha De Grenet.

