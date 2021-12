Giacomo Urtis “Flirt con un cantante molto famoso”/ Spunta il nome di Achille Lauro…

Giacomo Urtis continua a regalare gossip all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo dei Vip si è lasciato andare ad una nuova confessione nella serata di ieri, raccontando di aver frequentato qualche mese fa una persona molto famosa. “Mi sono visto tutta l’estate con un cantante molto famoso.” ha rivelato Giacomo mentre si trovava in consolle con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e mentre andava in sottofondo una canzone di Marco Mengoni. “Ma famoso come Mengoni?”, ha allora chiesto Sophie, “Più in alto”, ha aggiunto allora Urtis, senza però svelare il nome.

Facendo però un passo indietro ad un’intervista da lui rilasciata proprio durante l’estate al settimanale Chi, come fa notare il Vicolodellenews, spunta il nome di Achille Lauro, a cui Giacomo dice di aver fatto ‘compagnia’, citando poi anche i nomi di Andrea Iannone e Can Yaman. Chiaramente si tratta solo di un’ipotesi che non trova ad oggi alcuna conferma.

Giacomo Urtis, chi è questo suo amore “molto famoso”?

Non è la prima volta che Giacomo Urtis racconta di aver avuto un flirt con una persona molto nota del mondo dello spettacolo. Proprio nella Casa qualche settimana fa svelava: “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito.” E aggiungeva: “Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. poi a settembre sparisce. Poi era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”.

