Giacomo Urtis, getta ombre su Miriana Trevisan/ “Prima del GF VIP un mio amico…”

Giacomo Urtis svela un presunto retroscena del passato sentimentale di Miriana Trevisan. Il chirurgo plastico dei vip, negli scorsi giorni, prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli, aveva espresso dubbi sull’interesse della showgirl per l’opinionista. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, in seguito all’eliminazione di Biagio, Giacomo si è lasciato andare raccontando un retroscena su Miriana a Soleil Sorge che, con la Trevisan, non ha più alcun tipo di rapporto dopo una serie di litigi e discussioni.

Approfittando di un momento di pausa nel corso della scorsa puntata, Urtis ha raccontato a Soleil Sorge alcuni dettagli su Miriana. Il chirurgo ha confessato a Soleil di aver conosciuto Miriana prima del Grande Fratello Vip 2021 tramite un suo amico il quale, a sua volta, avrebbe avuto una frequentazione con la Trevisan.

Giacomo Urtis, confessione su Miriana Trevisan

Giacomo Urtis non riesce a fidarsi di Miriana Trevisan giudicando il suo atteggiamento ambiguo così come Soleil Sorge. Miriana, così, è stata oggetto di una conversazione tra Giacomo e Soleil nel corso della quale, come raccontano gli utenti di Twitter, Giacomo avrebbe svelato un retroscena sul passato sentimentale dell’ex ragazza di Non è la Rai.

“Io la conosco fuori. Prima di entrare un mio amico… 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti”, ha raccontato Urtis. Parole che, in breve tempo, sono diventati virali. Alfonso Signorini le mostrerà a Miriana Trevisan nel corso della nuova puntata del GF Vip in onda lunedì 3 gennaio quando in casa potrebbe tornare Biagio D’Anelli per un confronto con lei, ma anche con altri concorrenti?

