Giacomo Urtis gossip bomba su Sophie e Corona/ “Quello che so io? Lei era a casa sua”

Gf vip 6, Giacomo Urtis si pronuncia sulla lovestory Fabrizio Corona & Sophie Codegoni

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso e il cerchio dei vipponi si fa sempre più stretto, dal momento che alla nuova diretta del 28 febbraio 2022 si decretano due eliminazioni, Alessandro Basciano e Nathalie Caldonazzo, e -tra gli altri gieffini a rischio- Sophie Codegoni finisce al televoto con il gossip sulla lovestory con Fabrizio Corona, di cui è testimone Giacomo Urtis: “Lei era a casa sua!”. In diretta, Alfonso Signorini mostra il servizio di Chi magazine in uscita, che immortala l’ex re dei parazzi e Sophie mentre si scambiano un bacio appassionato e passeggiano insieme, il che suscita la reazione stizzita di Alessandro Basciano e i suoi fan, dal momento che Sophie gli ha omesso il trascorso avuto con l’ex marito di Nina Moric (47 anni e lei 20enne, ndr).

I detrattori, tra i telespettatori, accusano via social l’ex Uomini e donne di strumentalizzare gli amori, per visibilità e business. I giochi si fanno duri, insomma, per l’ex Uomini e donne e a destare clamore sono soprattutto le dichiarazioni che Corona ha rilasciato in un paragone tra la loro lovestory e il fidanzamento che ora la vincola a Basciano: “La nostra lovestory è imparagonabile. Stare con me è come frequentare l’università e al contempo un master in comunicazione”.

L’ex re dei paparazzi rimarca di essere il manager di Sophie e, nell’attesa di poter riabbracciare la gieffina, lascia intendere che lei non l’abbia dimenticato nonostante la distanza tra loro. Se per Alessandro è un colpo basso l’intervento mediatico di Corona, tanto -prima dell’eliminazione- esorta quest’ultimo a non giudicare senza previa conoscenza le persone rispetto al virgolettato “Lei ha una carriera, è troppo per lui”- Sophie si difende dichiarando chiusa la storia d’amore con il manager: “Forse è lui che non riesce a dimenticarmi”. E dallo studio del reality, però, spuntano ulteriori curiosi dettagli dalla testimonianza di Giacomo Urtis. L’ex gieffino nonché chirurgo dei vip e fautore del tormentone estivo Dance-Pop, “Gossip”, rende noto di aver assistito di persona alla convivenza tra i due storici piccioncini vip nell’appartamento milanese di Corona, quando Alfonso Signorini gli chiede di dire di più sulla flash-news bomba: “Quello che so io? Posso dire che è tutto vero quello che dice Fabrizio”.

Le dichiarazioni bomba di Giacomo Urtis su Fabrizio Corona & Sophie Codegoni, al Gf vip 6

Incalzato da Alfonso Signorini, sulla lovestory del momento di Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, Giacomo Urtis aggiunge quindi ulteriori particolari, che metterebbero in discussione la verità rilasciata poco prima da Sophie Codegoni sui sentimenti nutriti verso il suo manager: “Io Sophie l’ho vista la prima volta proprio a casa di Fabrizio ed è lì che è nata la nostra amicizia. Se devo essere sincero ho notato che era più innamorata lei di lui”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione sul legame che avrebbe tenuto vincolata l’ex Uomini e donne al suo manager. Ma sarà davvero così? Certo è che -tra le pagine di Chi magazine- Fabrizio si dice impaziente all’idea di riabbracciare Sophie.

Che Sophie Codegoni, ora a rischio eliminazione al televoto contro Giucas Casella, Antonio Medugno (che è in rapporti tesi con Delia Duran, ndr), Davide Silvestri e Miriana Trevisan, sia prossima all’uscita dalla Casa? Staremo a vedere!

