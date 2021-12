Giacomo Urtis, Grande Fratello VIP 2021/ Il gossip lo salva, ma nella casa…

Giacomo Urtis è uno dei concorrenti più freschi di questo Grande Fratello VIP. Il chirurgo delle star è tornato dentro la casa più spiata di Italia per vivere un’edizione da protagonista. Fino a questo momento, tuttavia, escludendo le voci e il chiacchiericcio del gossip, non è riuscito a lasciare il segno. Entrato in punta di piedi cerca di mantenere posizioni neutrali per non scontentare nessuno dei suoi compagni d’avventura.

Alessia Costantino, fidanzata Davide Silvestri/ Quella "promessa" nella casa...

Ha stretto, seppur superficialmente, con tutti i coinquilini e ha avuto modo di aprirsi sul suo passato sentimentale. Nei giorni scorsi, Giacomo Urtis ha parlato della travagliata storia d’amore con un uomo misterioso di cui si è parlato davvero moltissimo. “Era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo…Se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre”, le parole vaghe del buon Urtis.

Jessica Selassié/ Sarà ancora la favorita del pubblico? Con Francesca...

Giacomo Urtis e la sua relazione con un personaggio di spicco del panorama italiano

Così Giacomo Urtis avrebbe avuto una storia con un personaggio famoso nel panorama italiano. Il concorrente, chiaramente, non ha mai fatto nomi e ha sempre affrontato il tema con le pinze. Ha poi rivelato, in altre conversazioni, di vantare parecchi corteggiatori dal mondo del calcio. Fino a questo momento, come dicevamo, il gieffino è rimasto piuttosto abbottonato e nelle dinamiche della casa è apparso abbastanza distaccato. Vedremo se nel corso delle prossime settimane riuscirà ad emergere ed incidere maggiormente e soprattutto se il suo amico, nonché presentatore Alfonso Signorini, indagherà un po’ di più sul suo passato sentimentale per svelare qualche scoop.

LEGGI ANCHE:

Biagio D’Anelli/ "Gianmaria vai da Sophie e sii te stesso. Sophie non ti accetta, c’hai provato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA