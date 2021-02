Giacomo Urtis “Ho amato Elena Carboni”/ “Farei un figlio con lei, invece Dayane…”

Giacomo Urtis sulle pagine di Chi ha parlato della sua “prima vita in Sardegna” ad Alghero. Il chirurgo ha raccontato della sua storia d’amore con Elena Carboni, conosciuta durante gli studi universitari: “Ero davvero innamorato di lei. Ero il fidanzamento modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e nom ci siamo sposati per un soffio”. Un giorno Urtis ha conosciuto un ragazzo e tutto è cambiato: “All’aeroporto per caso conosco un ragazzo, famoso, bello. Un colpo di fulmine. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ho deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni”. Giacomo Urtis ha così lasciato Elena “con una telefonata secca” e ammesso che da tempo non andavamo più d’accordo: “È rimasta malissimo perché ero legato a un uomo: non c’era nemmeno competizione per lei”.

Giacomo Urtis e l’ex fidanzata Elena Carboni

Oggi a distanza di anni, Giacomo Urtis è ancora legato alla sua ex fidanzata Elena Carboni: “È sicuramente l’amore della mia vita ancora oggi. Ci sentiamo sempre, tutti i giorni. Quando torno in Sardegna con da lei”, ha detto al settimanale Chi. L’ex gieffino, che da tempo ha espresso il desiderio di diventare padre, ha confessato di aver chiesto ad Elena di fare un figlio insieme: “Gliel’ho proposto ma mi ha detto di no. Dayane Mello realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”. Al momento Urtis è single ma ha conosciuto da poco una persona che gli piace: “Ci penso sempre ma non credo che vada in porto. Lui è etero”. Sta parlando di Mario Ermito, incontrato al GF Vip? “Sono attratto da Ermito ma rispetto il suo orientamento sessuale, di certo rimarrà una bella amicizia”, ha risposto il medico.



