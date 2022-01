Giacomo Urtis, “Ho frequentato cantante famoso”/ Nuova bomba: “Non Mengoni, ma è…”

Nuova confessione bomba di Giacomo Urtis al GF Vip che, negli ultimi giorni, con le sue rivelazioni ha sorpreso non solo gli altri inquilini della Casa ma ha provocato un mezzo terremoto pure fuori dagli studi dove viene girato il reality show targato Mediaset. Infatti dopo che il 44enne chirurgo estetico e oramai personaggio tv aveva ammesso di essere stato con un uomo famoso che poi era finito in carcere, con tanto di mezza ammissione successiva da parte di Fabrizio Corona che confermava il flirt pur spiegando che doveva restare un “loro segreto”, nelle ultime ore Urtis ha dato ulteriormente materiale di gossip a magazine rosa e siti specializzati.

Protagonista di una vita sentimentale evidentemente molto movimentata, il chirurgo delle star stavolta ha ammesso di aver avuto anche una relazione con un volto noto dello showbiz italiano e segnatamente del mondo della musica. Subito Radio Gossip, e il nutrito nugolo di fan del GF Vip sui social network, si sono scatenati alla ricerca di chi mai potrebbe essere stata la sua fiamma. “Ho frequentato un cantante molto famoso”: tanto è bastato a Urtis per sganciare la nuova bomba riferendosi a un amore estivo avuto di recente, e ora si salvi chi può…

“HO FREQUENTATO UN NOTO CANTANTE”: NUOVA BOMBA DI GOSSIP DI GIACOMO URTIS

Ma chi è il noto cantante che avrebbe frequentato Urtis? Al momento, a differenza del caso di Corona, il 44enne nato in Venezuela prima di tornare a vivere in Sardegna, terra adottiva dei suoi genitori, non ci sono molti indizi per cercare di risalire all’identità di questo Mister X e tantomeno Giacomo ha dato ulteriori dettagli. Ma la caccia all’uomo a ritroso sui suoi spostamenti vacanzieri è già cominciata e nelle prossime ore sicuramente il casting fatto da segugi del web e giornalisti di gossip darà i suoi frutti: “Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì, che si tratta di uno famoso” aveva detto Urtis nella Casa, pur negando subito che si trattasse di Marco Mengoni.

“No, non è Mengoni, è anche più alto di lui: sono stato anche con un cantante tra luglio e agosto, certo è uno conosciuto…” aveva proseguito Urtis in vena di confessioni e oramai un fiume in piena, tra allusioni e non detti. “Vabbe, è un bel ragazzo” aveva aggiunto, provando a fare un identikit della sua fiamma agostana: “Ha un bel viso, alto… Certo, che lo conosci, fidati” aveva detto Giacomo mentre spiegava alla sua interlocutrice pur precisando che oramai la loro breve storia è finita anche a causa di “alcune cose un po’ strane” su cui però è rimasto fermamente abbottonato e non volendo aggiungere altro…



