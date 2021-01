Giacomo Urtis/ “Ho regalato un gioiello a Mario Ermito, Gina? La conosco benissimo”

Il medico chirurgo Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato intervistato dal programma Rtl 102.5 News dell’omonima emittente radiofonica. “Sono in treno ragazzi – esordisce il chirurgo estetico classe 1977 parlando con Francesco Fredella – sono sempre in treno. Faccio il capo stazione (scherza ndr), gestisco il traffico ferroviario, sono sempre fra Roma e Milano quindi vivo in treno praticamente, l’uomo con la valigia. Sto per arrivare a Milano Rogoredo, devo andare a lavorare, devo lavorare ogni tanto”.

Fredella chiede quindi a Giacomo Urtis se gli fosse mancata la sala operatoria quando era nella casa più spiata d’Italia: “Un po’ mi è mancata – replica – mi sono mancate le punture, la preparazione della sala… anche se tutti mi facevano domande sul cosa si dovessero rifare”. Si apre quindi il capitolo Mario Ermito, altro ex concorrente del Gf Vip: “Ora abbiamo lo stesso camerino – spiega – ti ricordi che abbiamo litigato a Pomeriggio Live? Ci siamo riappacificati grazie al camerino, praticamente dobbiamo stare vicini e quindi abbiamo fatto la pace”.

GIACOMO URTIS: “MARIO ERMITO MI VOLEVA INVITARE A CENA…”

“Per fare pace mi voleva invitare al cena – ha proseguito Giacomo Urtis parlando a Rtl 102.5 news – gli ho detto di no, che il treno passa una volta sola comunque abbiamo fatto pace. Speriamo che quest’amicizia vada avanti a lungo. Che prospettive vedo? Io non le vedo, più che altro avevo un bel rapporto e mi dispiaceva litigare con lui, anche il discorso che la Cipriani ci aveva sentito fare ‘tiki tiki’ invece era uno scherzo, alla fine è un bravo ragazzo”. E a conferma della “crisi” passata, Giacomo Urtis ha deciso di fare un regalo a Mario Ermito: “Siccome mi sento in colpa a litigare sempre con Mario Ermito l’altro giorno sono andato in gioielleria e gli ho preso un regalo così per sdrammatizzare un po’, ancora non gliel’ho dato, poi lo scoprirete è una cosa molto carina, non posso dirlo cos’è se no rovino la sorpresa, siamo nella radio più ascoltata d’Italia… È un regalino comunque, non posso spoilerare nulla, la prossima settimana saprete”.

Il medico sardo ha poi risposto alle domande del nostro caporedattore Vittorio Crippa, che gli ha chiesto chiarimenti sulla Gina, il fantasma “annunciato” da Malgioglio nella casa del Gf: “Gina la conosco benissimo – dice Urtis sempre chiacchierando con Fredella a Rtl 102.5 news – è un’entità, è una persona che gira per il Grande Fratello, che vaga, non diciamo altro”. Sul rapporto con i suoi genitori, a cominciare dal padre: “Ho chiarito al Grande Fratello con papà, le cose adesso vanno molto meglio, sicuramente è un uomo d’altri tempi quindi non cambia idea, però, mi sta accettando non è più come prima, anche perchè poi io con lui ci lavoro, gestisce le nostre cliniche quindi c’è un rapporto molto stretto, invece mamma alla grande, sempre dalla mia parte, tiro avanti così”. Su Dayanne Mello possibile vincitrice, Urtis spiega: “Al 99% vincitrice, mi ha stupito che ha litigato tutta la settimana con Tommaso Zorzi poi l’ha salvato due volte, è una ragazza che perdona. Non è di quelle persone che ti fissano e non ne vogliono più sapere”. Infine, sul flirt presunto fra Maria Teresa Ruta e Alain Delon, l’ex Gf Vip: “Delon ci ha provato con Alba Parietti mentre Maria Terusa Rusa ci è andata a prendere un drink e l’ha fatta passare per un flirt”. Prima di congedarsi Urtis ha aggiunto: “Le prime volte mi andavano contro perchè un medico che diventa famoso crea invidia. Salutatemi la Gina…”.



