Giacomo Urtis/ I suoi gossip falliti, uscirà dalla casa dopo la sua missione?

Giacomo Urtis uscirà dalla casa dopo la sua missione al Grande Fratello Vip 2020?

Giacomo Urtis è ancora il re del gossip. Il chirurgo estetico dei vip è arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio con la missione di mettere un po’ di pepe nella vita dei concorrenti ormai in balia della stanchezza dopo due mesi e mezzo passati in cattività, ma la missione sarà davvero compiuta? Al momento i gossip che ha spifferato sono stati semplici e un po’ banali, più pronti a divertire i gieffini che a metterli in crisi. Dal presunto cantante famoso che ha perso la testa per Tommaso Zorzi alla liason tra Antonio Zequila e Patrizia de Blanck passando dai possibili tradimenti di Maria Teresa Ruta, nessuno di questi ha fatto venire a galla curiosità o cose che non sapevamo riguardo ai nostri gieffii. Cosa ne sarà quindi di Giacomo Urtis adesso? Il concorrente è entrato in casa in veste di guest star e quindi presto potrebbe lasciare il reality, ma sarà davvero così che finirà la sua avventura o finalmente avremo un gossip vero di cui parlare e sparlare?

Cristiano Malgioglio arriverà nella casa per Giacomo Urtis?

L’unico scossone che potrebbe andare in scena con protagonista Giacomo Urtis è il momento in cui Cristiano Malgioglio entrerà in casa, se confermato forse lunedì prossimo, e a quel punto assisteremo a veri scontri all’insegna del trash. Il Grande Fratello Vip 2020 ci regalerà davvero questa emozione? Al momento niente è certo ma nei giorni scorsi si è parlato proprio del paroliere per via del possibile gossip che riguardava un cantante famoso che ha perso la testa per Tommaso Zorzi, che sia proprio il chirurgo dei vip?



