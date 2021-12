Giacomo Urtis/ Il chirurgo conteso tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge?

Giacomo Urtis: da chirurgo a estetista dentro la casa

Perché spendere tanti soldi nell’acquisto di creme rivitalizzanti quando basta un mattarello, una buccia di banana e una crema a base di yogurt e zucchero. Da quando Giacomo Urtis è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ne sta approfittando per rimettersi in forma e rigenerare il suo corpo. Se Lulù è l’addetta al trucco, Giacomo Urtis è l’estetista. Giucas ha messo alla prova le abilità del chirurgo estetico facendosi sistemare i piedi. Visto i buoni risultati ha richiesto un trattamento viso. Urtis ha praticato sul mago un trattamento innovativo: “È un trattamento antichissimo, ha più di tremila anni”.

Alla fine Giucas ha mostrato agli altri coinquilini come dopo la cura rigenerante il suo viso è tornato bello, fresco e riposato. Nelle ultime ore Giacomo Urtis è finito al centro di una discussione con Miriana Trevisan che lo ha accusato d aver dormito insieme alla sua acerrima nemica, riferendosi a Soleil. La ex velina vuole accaparrasi la simpatia del chirurgo?

L’opinioni di Giacomo Urtis su Alex Belli

Nemmeno Giacomo Urtis si è astenuto nell’esprimere un giudizio sulla vicenda che ha visto al centro del ciclone la coppia Soleil Sorge e Alex Belli. Secondo il chirurgo estetico Alex ha commesso un errore, quello di avvicinarsi a Delia e non rispettando le misure anti-covid è stato espulso dal gioco. Se si fosse contenuto probabilmente sarebbe rimasto nella Casa, perché a suo avviso non vedeva in lui il desiderio di andarsene nonostante le ripetute scenate di voler uscire. Soleil non è dello stesso parere è convinta che ogni cosa è stata programmata e nulla è stato lasciato al caso. Il triangolo amoroso Soleil-Alex-Duran si è concluso ma ancora si parlerà di questa storia soprattutto nella prossima puntata quando Alex sarà in studio e dovrà affrontare di nuovo un faccia a faccia con l’influencer.

