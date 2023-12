Giacomo Urtis in crisi con il misterioso fidanzato?/ Sparite le sue tracce a Natale

Giacomo Urtis, vacanze di Natale senza il fidanzato misterioso

C’è aria di crisi tra Giacomo Urtis e il fidanzato Giacomo? Il Natale del chirurgo estetico si è svolto in famiglia, ma alla tavolata è spiccato un assente illustre, l’uomo che Urtis ha ammesso di amare a più riprese. Il chirurgo dei vip si è mostrato sui social molto felice e sorridente insieme ai genitori e a un’amica ma con lui non c’era il fidanzato misterioso di cui non ha ancora svelato l’identità. Infine, Giacomo ha voluto augurare un buon Natale a tutti i suoi follower e non, pubblicando una posa insieme ai genitori.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha poi voluto spendere una speciale dedica per i suoi fan, ancora una volta senza citare il fidanzato: “Penso a tutte quelle persone che non hanno modo di passare il Natale con i propri affetti, per un motivo o per un altro. Penso a chi ha perso i propri cari, penso a chi è lontano da casa per lavoro… a chi è in guerra… Amate sempre i vostri cari… buon Natale botoxini”, ha scritto Giacomo Urtis aggiungendo tre cuori rossi al post. Aria di crisi tra Giacomo Urtis e il fidanzato o è proprio finita?

Giacomo Urtis e il retroscena sul matrimonio con Corona

Nei mesi scorsi Giacomo Urtis è balzato in cima sulle prime pagine di gossip dopo la notizia di un suo imminente matrimonio con Fabrizio Corona. I due avevano anticipato la notizia di un grande evento, sconvolgendo tutti. Di quelle nozze però non se n’è mai fatto niente e Urtis ha provato a raccontare così cosa sia realmente accaduto: “Non sono bugie e non è stato fatto per visibilità. Lui mi ha davvero proposto di sposarlo. Ho scoperto che non voleva più sposarsi quando ho visto la sua intervista a Belve. Ero davanti la televisione e sono rimasto molto male per quello che ho sentito. L’orientamento di Fabrizio Corona ? Se è bisessuale? Diciamo, per forza. Però voglio sottolineare che lui mi ha chiesto di fare questo matrimonio. Solo ultimamente mi ha dato il due di picche da Francesca Fagnani. Non me l’aspettavo ed è stata proprio una doccia fredda, ma adesso sto proprio benissimo” ha confidato Giacomo Urtis.

Giacomo ha poi così concluso, svelando altri dettagli sull’idea lanciata da Fabrizio Corona: “Se ho letto l’intervista in cui Fabrizio ha detto che ha fatto degli assaggi con altri maschi? Sì. Se questi assaggi li ha dati anche a me? Oddio, posso dire che a portarmi a Milano è stato lui. L’ho conosciuto in aeroporto e mi ha colpito subito. Qualche esperienza con Fabrizio Corona l’ho avuta” ha confidato Giacomo Urtis.











