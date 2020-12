Giacomo Urtis innamorato di Tommaso Zorzi?/ Per Malgioglio l’influencer pensa a Oppini

Giacomo Urtis è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come guest star, ma presto scoprirà di essere diventato un concorrente ufficiale del reality. Il chirurgo plastico ha confessato a Selvaggia Roma di essere interessato a Tommaso Zorzi. La ex di Tempation Island non ha saputo tenere il segreto e ha subito condiviso la notizia con Dayane Mello: “Gli piace Tommaso”. A quel punto Urtis ha rettificato: “Ma io scherzo, non dire così. Vedremo”. Tommaso Zorzi, legato al chirurgo da un rapporto di amicizia che dura da diversi anni, non sembra essersi accorto del suo interesse. Anzi, secondo Cristiano Malgioglio, Zorzi si sarebbe preso una cotta per l’amico Francesco Oppini. “Sì è tipo disperato che ‘mo va via’! Ma quello poi è etero… non lo dico per Fra perché è una bellissima persona, però…”, ha confidato il chirurgo a Malgioglio. “Ha preso una cotta, a 25 anni capita”, ha risposto il celebre cantautore.

GIACOMO URTIS INTERESSATO A TOMMASO ZORZI? LE REAZIONI NELLA CASA

In questi giorni Tommaso Zorzi è molto preoccupato che l’amico Francesco Oppini possa lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio del prolungamento del reality show, il figlio di Alba Parietti ha subito dichiarato di non essere sicuro di voler restare per altri due mesi. La sua decisione ha generato una crisi nell’influencer milanese che si è molto legato a Oppini: “Visto che a te ci tengo voglio sapere come la pensi veramente”, ha chiesto ieri Oppini all’amico. Zorzi non ha saputo nascondere il suo dispiacere: “Non posso dirti che non ci rimango male”, poi si è chiuso in camera da solo. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno cercato di consolare il ragazzo invitandolo a godersi il tempo che ha a disposizione con Francesco. “Il nostro è un rapporto veramente totalizzante”, ha detto Zorzi cercando di spiegare il legame speciale creato con Francesco. L’influencer ha davvero preso una cotta per Oppini come sostiene Malgioglio?



