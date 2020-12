Giacomo Urtis/ Innamorato di Tommaso Zorzi? “Stefania Orlando anafettiva”

Giacomo Urtis attacca Stefania Orlando e pensa alle nomination per il Grande Fratello Vip 2020

Giacomo Urtis diventa ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e tira fuori le unghie e i denti. Fino a questo momento il chirurgo dei vip ha passato il suo tempo imitando e giocando con gli altri concorrenti della casa ma, arrivato a questo punto, può dire la sua anche sugli altri coinquilini e, soprattutto, su Stefania Orlando. I due hanno avuto modo di confrontarsi un po’ e lui è riuscito anche un po’ a confortarla ma poi parlando con gli altri ha detto qualcosa di poco carino nei suoi confronti. Proprio parlando di nomination e dei gieffini che si scontreranno al televoto lunedì sera, Cristiano, Dayane e Giacomo Urtis hanno espresso il loro parere e alla fine proprio quest’ultimo dice la sua su Stefania Orlando etichettandola come anafettiva. Proprio per questo la conduttrice si è un po’ offesa con lui e così il chirurgo ha voluto spiegare ai suoi due compagni di viaggio il significato di quello che volva dire ovvero il fatto che non è molto affettuosa e la dimostrazione sarebbe nel fatto che se uno la abbraccia lei ricambia altrimenti non lo fa. E’ un po’ dura per carattere ma sicuramente è una bravissima persona. Il chirurgo ammette però che non sa chi nominare e Dayane lo prega di pensarci bene perché si rischia di far andare in nomination qualcuno con un solo voto, come è successo con lei ed Enock. Cosa deciderà di fare Giacomo Urtis questa sera alla sua prima nomination? Lo scopriremo solo nella nuova puntata.

Giacomo Urtis innamorato di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020?

Nelle scorse ore, però, Giacomo Urtis ha avuto modo di parlare anche di altro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 ovvero della questione amore. A quanto pare il chirurgo estetico ha perso la testa per Tommaso Zorzi che, intanto, continua a piangere per Francesco Oppini ammettendo di essere innamorato di lui. Un bel triangolo d’amore che forse si risolverà solo nelle prossime settimane se i due riusciranno a rimanere in casa. Giacomo Urtis intanto si confida con alcuni membri della casa che continuano a tenere la bocca cucita sul vero interesse dell’influencer, la verità verrà a galla questa sera?



