Giacomo Urtis/ Innamorato pazzo di Tommaso Zorzi? In arrivo il confronto e…

Il punto centrale di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020 sembra essere ancora Tommaso Zorzi. Il chirurgo dei vip ha ammesso un po’ la sua infatuazione nei confronti dell’influencer, pazzo invece di Francesco Oppini, e in casa respira adesso un’aria un po’ pesante. Proprio per questo ha avuto modo di confrontarsi e parlare con Stefania Orlando, molto amica dell’influencer nella casa, per rivelare di sentirsi un po’ in imbarazzo per quello che è successo e che è stato detto su di lui e sui sentimenti che prova per Zorzi. A questo punto la conduttrice lo ha ascoltato e gli ha consigliato anche di affrontare la questione parlando un po’ con il diretto interessato ma lui ha subito ammesso le sue difficoltà: “Mi imbarazzo, perché gliene hanno parlato altri. Quando arriva, smetto di parlare, mi ammutolisco… Quando c’era Francesco evitavo di disturbarli, perché per me erano una coppia”, ammette l’inquilino.

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020 come concorrente, finirà in nomination?

Stefania Orlando poi si dice dalla sua parte ed è pronta a sostenerlo se rimarrà nella casa ma il lavoro grosso dovrà farlo lui parlando con Tommaso Zorzi e dicendo chiaramente le cose per chiarire e andare avanti altrimenti sarà sempre peggio. Alla fine Giacomo Urtis sembra essersi convinto della cosa e sembra pronto a parlare con lui, lo farà prima della diretta o dopo? Il pericolo che vengano a galla alcune cose proprio in puntata c’è e allora sarebbe meglio farlo prima o magari dopo prendendo al balzo la possibilità che l’argomento venga sviscerato da Alfonso Signorini in diretta.



