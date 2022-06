Giacomo Urtis lancia la hit dedicata a Lulù e Manuel Bortuzzo/ “Per colpa di gente…”

Giacomo Urtis lancia la hit ispirata dalla storia di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo

Sono trascorsi quasi due mesi dalla fine della storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ma i fan continuano a seguire le vicende dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che, dopo aver fatto sognare il pubblico di canale 5 dallo scorso settembre, si sono detti definitivamente addio lo scorso 25 aprile quando Manuel ha comunicato la decisione di mettere un punto alla relazione. I motivi che hanno portato i due a lasciarsi non sono del tutto chiari. Manuel ha parlato di divergenze e incompatibilità mentre Lulù ha ammesso di non essersi mai sentita accettata dalla famiglia dell’ex fidanzata.

Da allora, entrambi hanno preferito la strada del silenzio. In compenso, spesso, gli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, parlano di loro nelle varie interviste come ha fatto Federica Calemme che è molto amica di Lulù. Nelle scorse ore, però, a parlare di Manuel è Lulù è stato Giacomo Urtis il quale ha svelato che il testo del suo ultimo singolo è stato ispirato proprio dalla storia d’amore, oggi finita, tra la Selassiè e il nuotatore.

Giacomo Urtis svela il testo della canzone dedicata a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Giacomo Urtis è tornato sulla scena musicale con il brano Mami Linda che si candida a diventare una vera hit estiva. Il chirurgo plastico che è molto amico di Lulù e che è stato tra gli invitati alla festa per il suo compleanno, tra le storie del suo profilo Instagram, ha così svelato di essere stato ispirato proprio dalla storia di Lulù e Manuel.

Urtis, inoltre, ha svelato anche la parte del testo dedicato alla principessa e al nuotatore. “Per colpa della gente che mette veleno non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega io e te questa notte nudi sotto la luna piena”. Un vero e proprio spoiler che, per il momento, non è stato commentato nè da Lulù nè da Manuel.

#gfvip Giacomo Urtis dedica una canzone a Manuel e Lulu pic.twitter.com/sO1coroyTL — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) June 21, 2022













