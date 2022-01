Giacomo Urtis/ Le rivelazioni sui suoi fidanzati: dal cantante famoso a “Corona”

Giacomo Urtis sciocca il GF VIP con le sue rivelazioni

Giacomo Urtis fin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha sempre sconvolto tutti gli inquilini della casa di Cinecitttà con i suoi scoop sulle sue vecchie frequentazioni avute anche con persone famose. In particolare, una rivelazione ha sconvolto particolarmente tutti i concorrenti del reality e anche il pubblico da casa. Il chirurgo in quell’occasione ha rivelato: “Questo uomo molto noto, era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che ha un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla”.

La prima dichiarazione di Giacomo Urtis ha subito scatenato la curiosità di tutto il pubblico, alimentata anche da Fabrizio Corona che subito dopo le dichiarazioni del chirurgo ha postato una foto assieme a lui alimentando il gossip su una presunta relazione tra i due.

Giacomo Urtis, il flirt con il cantante famoso…

Le rivelazioni di Giacomo Urtis all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 però non si sono limitate a raccontare solo un suo flirt e negli ultimi giorni il chirurgo delle star ha ammesso di aver avuto anche una relazione con un volto molto noto all’interno dello showbiz italiano e nello specifico del mondo della musica durante una sua vacanza estiva: “Mi sono visto tutta l’estate con un cantante” aveva detto Giacomo aggiungendo: “No, non è Mengoni, è anche più alto di lui: sono stato con un cantante tra luglio e agosto, certo è uno conosciuto”.

Intanto tutti i curiosi sono subito partiti alla ricerca per l’identità del cantante misterioso basandosi subito sugli spostamenti del chirurgo durante l’estate. Sicuramente Giacomo, al momento, non ha intenzione di fare i nomi perché: “Se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema”.

