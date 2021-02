Giacomo Urtis, Mario Ermito: lite dietro quinte GF Vip/ Scarpa lanciata e sgambetto

Continua la querelle fra Giacomo Urtis e Mario Ermito, ex concorrenti del Grande Fratello Vip fra cui sembrerebbe esservi un rapporto di amore/odio. Come riferisce Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, i due si sarebbero battibeccati durante il dietro le quinte della puntata di lunedì scorso del Gf Vip, la penultima andata in onda. Tutta colpa del famoso orologio che Urtis ha regalato appunto ad Ermito per farsi in qualche modo perdonare dopo quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia. “Nella puntata di lunedì – le parole di Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi – Ermito si è presentato senza orologio e dinanzi alla domanda di Giacomo (Urtis ndr) ‘Dov’è il mio orologio?’, Ermito non ha saputo rispondere, allora Urtis, sempre dietro le quinte, e questo non si è visto, si è tolto una scarpa, e ha provato a tirarla ad Ermito, scarpa che è stata bloccata da Sonia Lorenzini per evitare dei caos”.

Ma non finisce qui, perchè i due si sarebbero nuovamente beccati: “Dopo di che – prosegue il racconto Parpiglia – finita la puntata mentre andavano via, Ermito ha fatto lo sgambetto a Giacomo Urtis da dietro, e Urtis è caduto a terra sempre dietro le quinte, e questo rapporto cane e gatto continua ad andare avanti. Ovviamente queste immagini – ha aggiunto il giornalista di Chi – non sono naturalmente andate in onda perchè sono successe dietro le quinte ma sono notizie assolutamente vere e che non possono essere smentite”.

GIACOMO URTIS E MARIO ERMITO: “OROLOGIO IN VENDITA SU INSTAGRAM”

E a proposito del famoso orologio, Mario Ermito sta cercando di rivenderlo, sempre in base a quanto raccontato da Parpiglia: “Ho sentito Mario Ermito in questi giorni per capire a che punto fosse la situazione orologio, orologio che ricordiamo Giacomo Urtis ha regalato a Mario Ermito una volta usciti dal Grande Fratello, speranzoso di fare un regalo che magari facesse nascere chissà che cosa, e Mario Ermito ha invece avuto la bella idea di metterlo subito su piazza e venderlo al miglior offerente. Io so che Mario Ermito al momento sta raccogliendo anche offerte su Instagram, quindi sta valutando le proposte che gli arrivano nei Direct su Instagram perchè me l’ha detto lui stesso”.



