Giacomo Urtis massaggia la faccia di Giucas casella con le banane/ “Per una pelle…”

Giucas Casella continua a farsi coccolare dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Dopo l’eliminazione di Clarissa Selassiè, ad occuparsi del suo benessere sono soprattutto Lulù Selassiè e Giacomo Urtis. Se Lulù è l’addetta al trucco soprattutto per le puntate, l’ingresso di Giacomo Urtis ha permesso a Giucas di richiedere numerosi trattamenti di bellezza. Dopo un trattamento completo ai piedi di cui si è occupato il chirurgo plastico che, in casa, ha già conquistato tutti con la sua simpatia, Giucas ha richiesto un trattamento di bellezza al viso.

Il salotto della casa del Grande Fratello Vip 2021 si è così trasformato in un centro estetico. Mentre gli altri concorrenti preparavano il pranzo, Giacomo Urtis ha sottoposto Giucas ad un trattamento innovativo utilizzando un mattarello, delle banane e una maschera creata con gli ingredienti presenti in casa.

Giacomo Urtis: il trattamento di bellezza per Giucas Casella al Grande Fratello Vip 2021

Rilassato, sdraiato sui grandi divani presenti nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Giucas Casella si è lasciato coccolare da Giacomo Urtis che ha donato nuova vita al viso con una maschera a base di yogurt e zucchero: “È un trattamento antichissimo, ha più di tremila anni”. Terminato il trattamento, felice e rilassato, ha mostrato ai propri coinquilini la pelle del viso dopo il trattamento rigenerante.

Nella casa, Giucas continua ad essere il jolly di tutti ed è amatissimo anche dalle ragazze più giovani. In particolare, Casella nutre un affetto speciale per Lulù e Sophie Codegoni che lo considerano uno zio. Cliccate qui per vedere il video.

