Giacomo Urtis/ Messaggio a Manila Gorio dopo gossip hot di Dagospia

Giacomo Urtis torna a parlare dopo l’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia. Alberto Dandolo ha infatti rivelato che il chirurgo dei vip sarebbe stato ‘tentato’ da un personaggio che la gente ha avuto modo di conoscere in tv, nonchè ex fidanzato di una transessuale e di una star delle telenovelas. Una notizia di cui si è parlato molto nelle ultime ore e che ha coinvolto anche Manila Gorio. Ma la modella pugliese ha chiesto spiegazioni su Instagram a Urtis: «Perché mi hai fatto questo?», in merito a un articolo che la citava come ‘decisiva’ per la risoluzione del mistero sul presunto tentatore. «Sono uscite queste notizie su di me che vorrei chiarire», l’annuncio di Urtis in una Instagram Stories, con l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2017 che ha pubblicato alcuni video per prendere posizione sulla vicenda.

GIACOMO URTIS, IL MESSAGGIO A MANILA GORIO

Tornando sul gossip lanciato da Alberto Dandolo su Dagospia, Giacomo Urtis ha esordito: «Volevo parlarvi di una questione delle ultime ore di cui si sta parlando tantissimo sul web, che è stata lanciata da Dagospia e che riguarda me. Volevo dirvi innanzitutto che mi trovo a parlarne con imbarazzo perchè è una cosa abbastanza personale». Il chirurgo estetico ha voluto inviare un messaggio a Manila Gorio per chiarire quanto accaduto: «Ho visto che Manila Gorio l’ha ripresa, sentendosi chiamata in causa. Ho visto che poi in ogni giornale le notizie cambiano: da un giornale all’altro, la storia sembra diventata un’altra. Quindi Manila non te la prendere, perché non è come sempre: quindi stai serena».

