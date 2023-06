Giacomo Urtis nuovo intervento alle labbra/ “Ho tagliato la parte sotto nel naso e…”

Giacomo Urtis di nuovo sotto i ferri: intervento alle labbra

Giacomo Urtis è un chirurgo estetico appassionato di ritocchini, ed è spesso sotto i ferri per modificare la sua immagine e stare meglio con se stesso. A quanto pare, l’ex gieffino è tornato in sala operatoria per ritoccare le labbra facendo un “lip lift”.

Come riporta Pipol Gossip: “Giacomo ha deciso di farsi un lip lift, un piccolo intervento chirurgico che ha come scopo quello di migliorare definitivamente le labbra, senza più bisogno dei filler periodici di acido ialuronico. Durante l’operazione si asporta una piccola porzione del labbro superiore, la pelle che sta tra il vermiglio e il naso. In questo modo si ottiene l’effetto voluto: si solleva e si erge il vermiglio e si ha una bocca più voluminosa.” Giacomo Urtis ha annunciato l’intervento sui social: “Botoxini, tutti mi state chiedendo cosa ho fatto ieri il sala chirurgica: ho fatto un interventino. Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti“.

Recentemente Giacomo Urtis è stato al centro di una denuncia da parte di una cliente che sostiene di aver subito una deformazione al viso, in seguito al trattamento filler eseguito dal chirurgo plastico. Secondo la ricostruzione di Repubblica, il cliente avrebbe accusato l’ex gieffino: “Mi ha deformato il viso con una puntura“.

La donna attualmente starebbe bene, i danni ricevuti non sono permanenti ma le avrebbero causato “settimane da incubo” con la faccia gonfia. Non si è certi se la faccenda finirà o meno in tribunale, ma è sicuro che il noto chirurgo estetico non abbia rilasciato ancora dichiarazioni in merito alla denuncia.

