Giacomo Urtis, nuovo look sconvolge a Live Non è la d’Urso/ Zigomi, occhi chiari e..

Giacomo Urtis sconvolge con il suo nuovo look a Live Non è la d’Urso. Il famoso chirurgo ieri sera è stato protagonista per parlare del processo che potrebbe vederlo protagonista ma quando la telecamera si è accesa su di lui il pubblico a casa è letteralmente impazzito così come quello sui social. Giacomo Urtis è diventato molto simile a Cristian Imparato (almeno secondo quanti lo hanno preso un po’ in giro sui social) con una serie di ritocchini che hanno completamente stravolto i suoi connotati tant’è che lui stesso a Barbara d’Urso ha confinato che spesso in molti hanno difficoltà a riconoscerlo in giro. Ma cosa ne è stato del vecchio Giacomo Urtis?

GIACOMO URTIS, NUOVO LOOK A LIVE NON E’ LA D’URSO…

Dimenticate l’uomo che avevamo conosciuto all’Isola dei Famosi o in giro nei salotti televisivi prima del lockdown, perché adesso Giacomo Urtis ha addominali nuovi e scolpiti, una chioma fluente sul biondo, zigomi nuovi dovuti al suo lifting e, soprattutto, anche degli occhi chiarissimi. La stessa Barbara d’Urso a stento lo ha riconosciuto mettendo in fila i suoi nuovi tratti dominanti e chiedendo: “ma i tuoi occhi sono sempre stati chiari?” e lui ha subito chiarito: “no no, anzi..”. A quanto pare la sua trasformazione è iniziata e in molti temono che anche lui possa eccedere come il suo ex, il Ken umano Rodrigo Alvez. Presto lo vedremo alle prese con altri ritocchini e interventini che lo cambieranno ancora di più?

© RIPRODUZIONE RISERVATA