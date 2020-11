Giacomo Urtis ospite speciale al Grande Fratello Vip 2020/ Pronto a rivelare gossip sui concorrenti

Il giorno dell’ingresso di Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è ufficialmente arrivato. Il chirurgo plastico dei vip, questa sera, varcherà la famosa porta rossa del bunker di cinecittà. Ad annunciarlo sono gli autori del Grande Fratello Vip 2020 che svelano anche quello che sarà il ruolo del chirurgo. Giacomo Urtis, infatti, è stato annunciato come un ospite speciale. La sua permanenza, dunque, potrebbe durare poche ore o, al massimo, fino alla prossima puntata serale del reality. A confermare l’ingresso nella Casa è stato lo stesso Giacomo Urtis che, sui social, ha scritto: “Botoxiniii, da questa sera sarò all’interno della casa più spiata d’Italia. Mi guarderete? Baci e ricordatevi casa check” pubblicando una foto in cui sfoggia i muscoli. Grande entusiasmo tra i suoi followers, pronti a seguirlo in questa nuova avventura. Quale sarà, dunque, il compito di Giacomo Urtis nella casa?

GIACOMO URTIS AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: SEGRETI INCONFESSABILI SVELATI?

Ad anticipare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Giacomo Urtis era stato Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo, su Instagram, aveva scritto: “Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande Fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano mooolti dei suoi coinquilini”. Il compito di Urtis, dunque, sarà quello di svelare i segreti di alcuni vip presenti nella casa? Come reagiranno gli altri concorrenti di fronte al suo ingresso? All’interno della casa, i vip hanno ricevuto un comunicato che li ha spinti a pensare immediatamente ad un nuovo ingresso. “Vipponi dopo due mesi di intenso uso quotidiano, è arrivato il momento di fare manutenzione. Mettetevi immediatamente all’opera per pulirla in modo certosino, come sempre il GF valuterà l’impegno”, ha annunciato il GF. “Per me entrerà qualcuno ha sentenziato Pierpaolo”. Come reagirà quando scoprirà chi è il vip in questione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA