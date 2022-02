Giacomo Urtis pazzo di Barù “Penso solo a lui”/ “Mi faceva spesso complimenti…”

Giacomo Urtis torna a scatenare il gossip. Lo abbiamo rivisto nella Casa del Grande Fratello Vip in squadra con Valeria Marini ma la loro avventura è durata solo poche settimane, dopo le quali sono stati eliminati dal pubblico. Quel tempo è però bastato per fare nuove conoscenze e amicizie e, nel caso di Urtis, anche per perdere la testa per un uomo: Barù. Il chirurgo dei VIP lo ha confessato ad Armando Sanchez in un’intervista sul nuovo numero di Novella 2000.

Jessica e Barù a letto insieme/ Autore del GF Vip lo stuzzica: "Tiralo fuori..."

“Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante del mondo LGBT”, ha ricordato Urtis, per poi svelare “E poi quando eravamo in casa spesso mi faceva complimenti relativi ad alcune parti del mio corpo”. È bastato questo a Giacomo per iniziare a pensare a Barù in modo particolare.

Giacomo Urtis confessa: “Penso solo a Barù, un pensierino ce lo farei volentieri…”

Giacomo Urtis non solo ammette di essere interessato a Barù ma rivela di aver pensato a lui anche quando si trovava in compagnia di un altro uomo: “Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo”, ha ammesso Urtis parlando di Barù. Così ha fatto una confidenza al giornalista: “lo scorso weekend è venuto a trovarmi a casa un bellissimo ragazzo. Solo che con lui non ci ho fatto nulla, e sa perché? Avevo in mente solo Barù”. Chissà cosa ne penserà Barù di questa dichiarazione d’amore del suo ex coinquilino del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè, due di picche da Barù?/ "Forse ci ho giocato troppo, devo..."

LEGGI ANCHE:

Barù, Jessica e Lulù: siparietto hot sul letto/ “Un uomo va costretto, ti piace essere legato?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA