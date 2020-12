Giacomo Urtis/ “Pretelli? Il meno sexy: assomiglia al mio ex fidanzato…” (Grande Fratello Vip)

Giacomo Urtis nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip ha manifestato in diverse circostanze momenti di forte crisi e fragilità. In uno degli ultimi sfoghi con Giulia Salemi, il “chirurgo dei Vip” ha mostrato tutto il suo malcontento per quanto accaduto poco prima della passata puntata: “Ci sono rimasto male, c’ero anch’io in Nomination”, ha spiegato all’italo-iraniana, dicendosi dispiaciuto per non aver ricevuto da lei un appello per salvarlo dalla Nomination proprio come ha fatto nei confronti di Selvaggia Roma. “Io sono tuo amico da sei anni… non perchè devi salvare me, per carità, ma mi son sentito un po’ così…”, ha proseguito. Urtis ha ribadito la lunga amicizia che lo lega alla Salemi: “Da sei anni condividiamo un sacco di cose, mangiamo insieme… è stato il gesto”, ha spiegato ancora facendola ragionare su come avrebbe potuto reagire lei a parti inverse. Il confronto tra i due è culminato in un abbraccio ed anche Giulia alla fine si è detta dispiaciuta: “Ti giuro, non ci ho pensato!”. Lui, di contro, ha ribadito come di notte abbia ripensato a questa situazione: “Ho fatto anche gli incubi!”, ha rivelato, invitandola a prestare maggiore attenzione ai sentimenti altrui.

GIACOMO URTIS ED IL GIUDIZIO SUI SUOI INQUILINI

Nelle passate ore alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, i Vipponi si sono cimentati in un momento di confronto. Quali sono le opinioni dei nuovi concorrenti rispetto ai loro compagni di avventura? Ad esprimersi sull’argomento è stato anche Giacomo Urtis il quale ha partecipato al “gioco” condotto da Tommaso Zorzi. Giunto il suo turno, l’influencer ha letto il parere dell’amico Giacomo: “Per me il Vip meno sexy è Pierpaolo Pretelli!”. I suoi inquilini sono rimasti sorpresi dal nome avanzato da Urtis che si è precipitato a spiegare: “Ragazzi vedete, questo Bronzo di Riace con questi pettorali, il suo gluteo pazzesco e questo sorriso… purtroppo assomiglia al mio ex fidanzato!”, ha rivelato. Pretelli ha confermato la confidenza che Giacomo gli aveva già fatto in passato limitandosi a dire, sereno: “E’ vero, me lo avevi già detto!”. Ed il Vip più invisibile? Questa volta Urtis ha avanzato il nome di Andrea Zelletta: “Mi dovevo vendicare…”, ha spiegato ironico prima di arrivare al più antipatico della Casa. “E’ Stefania Orlando!”, ha esclamato con il timore di poter avere una reazione avversa dalla Vippona. “Amore grazie! Io adoro essere antipatica”, ha invece replicato la diretta interessata, abbracciandolo.



