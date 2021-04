Giacomo Urtis/ Pronto ad avere un figlio con Dayane Mello?

Giacomo Urtis torna in tv nel salotto di Paolo Bonolis ad Avanti un altro pure di notte e questo significa che lo ritroveremo in tribuna pronto a fare squadra con le sue ex compagne d’avventura per portare a casa la vittoria contro gli opinionisti (Antonella Elia & c.). In altre occasioni avremo potuto sognare colpi di scena e liti ma questa sera durante il quiz non sappiamo se sia possibile avere un’occasione di rinfrescare un po’ il trash orfano di Live Non è la d’urso alla domenica sera. A riempire quel vuoto ci penserà proprio Giacomo Urtis che sicuramente non è nuovo ai salotti della d’Urso e che questa sera si cimenterà in questo suo inedito ruolo di concorrenti di Avanti un altro, quale sarà il suo compito e cosa riuscirà a fare per la sua squadra?

Giacomo Urtis vuole un figlio da Dyane Mello?

In attesa di scoprirlo, non ci rimane che continuano a seguire le sue peripezie lontano dalle telecamere della casa del Grande Fratello Vip perché proprio nel salotto di barbara d’Urso Dayane Mello ha confermato la sua versione dei fatti. La D’Urso ha chiesto: “E‘ vero che Dayane, nella casa, ha detto che avrebbe fatto un figlio con te?”, lui ha subito confermato dicendosi anche emozionato non solo per il fatto di aver pensato a lui ma anche perché la bellezza di Sofia lo ha conquistato: “A lei vengono bene i bambini” dicendosi pronto ad avere un maschietto. Ciliegina sulla torta, Urtis è finito nel mirino delle polemiche proprio nella diatriba sui vip che si sono spostati nonostante le zone rosse e le zone arancioni che limitano gli spostamenti, questa sera sarà tutto dimenticato?

