Giacomo Urtis/ “Qui sono tutti casi umani? Pianto in tv funziona sempre!” (GF Vip 5)

Giacomo Urtis, nuovamente in Nomination, anche in questa puntata del lunedì del Grande Fratello Vip rischia di essere eliminato dalla Casa di Cinecittà a pochi giorni dal Natale. Il concorrente nei giorni scorsi ha espresso alcune sue perplessità nel corso di un confronto con l’amica Stefania Orlando. I due inquilini si sono aperti ad una serie di confidenze proprio sul tema Nomination, strategie e votazioni da parte del pubblico. La Orlando ha cercato di fare chiarezza sul modo in cui il pubblico da casa esprime la propria preferenza: “Non è una cosa contro di te, il pubblico segue il suo beniamino, lo sostiene”. Nonostante questo il chirurgo dei vip si è detto comunque deluso dalle modalità pur prefissandosi un obiettivo: restare nella Casa almeno fino all’8 gennaio. Sarà accontentato?

La consapevolezza di certo non manca a Urtis che, oltre ad ammettere di avere ancora tante energie ha spiegato di non essere mai crollato in un pianto, segnale a suo dire, di grande forza e determinazione. Il suo discorso verte proprio sui dubbi che nutre nei confronti di tutte le lacrime finora emerse al Grande Fratello Vip: “Qui sono tutti casi umani? L’80% sono strategie, sai in tv il piantino funziona sempre”, ha commentato, mettendo in dubbio la veridicità delle lacrime finora viste tra i Vipponi.

GIACOMO URTIS E L’AEREO DEI FAN

Giacomo Urtis ha mostrato negli ultimi giorni tutta la sua determinazione ad andare avanti, malgrado l’ombra della Nomination che chiaramente lo mette a rischio eliminazione. Nelle passate ore però, il chirurgo dei Vip ha ottenuto l’atteso segnale dall’esterno che tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip attendono, ovvero il fatidico aereo con un messaggio di incoraggiamento. Finora Urtis era stato ancora estraneo a questo tipo di sorprese, dunque, non ha potuto che fargli estremo piacere il contenuto del messaggio che i fan gli hanno indirizzato attraverso il classico striscione aereo: “Giacomo forza! Ti adoriamo”. L’esperto di estetica non poteva che commentare con piacere: “Wow, che carini!”. Lo stesso Urtis ha ammesso ai suoi compagni di ignorare l’esistenza di una fanbase e di voler conoscere i suoi fan una volta fuori dal reality. Con stupore e un pizzico di disincanto, dunque, Giacomo ha potuto godere di un momento di estrema gioia al punto da gettarsi in piscina!

