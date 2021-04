Giacomo Urtis “Ritocchini per un giudice di Amici”/ Poi punge Aka7even “Mi copia!”

Se si parla di Giacomo Urtis si parla inevitabilmente di gossip. D’altronde, quando c’è lui le indiscrezioni sono sempre dietro l’angolo e così è stato anche durante la nuova ospitata su RTL 102.5 News, nel programma di cronaca rosa condotto da Francesco Fredella. Al chirurgo dei Vip, che ben conosce Dayane Mello, abbiamo chiesto chiarimenti sul presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli.

GIACOMO URTIS/ "Luca Laurenti hai il c*lo alla brasiliana! Bonolis fallo anche tu"

Urtis, su Dayane e Balotelli, però non si sbilancia, pur facendo capire di sapere la verità su quanto accaduto e di non poter dire molto perché così voluto dai diretti interessati. “Anch’io ho saputo questo e quindi credo di si…. È single lei, anche se andasse con Mario quale sarebbe il problema?” sono le uniche parole che si lascia andare sull’argomento. Dal ritorno di fiamma si passa poi a parlare di Amici e di presunti ritocchini estetici per qualcuno della giuria.

Giacomo Urtis "Isola dei Famosi 2021? Pochi muscoli"/ "Akash poco prestante, Rocca.."

Giacomo Urtis punge Aka7even: “Mi copia capelli e look!”

“Ho visto qualche giudice che ha fatto dei ritocchini.” ha spifferato Giacomo Urtis, senza però fare il nome di chi secondo lui ha fatto uso del bisturi. Poi, però, ha lanciato anche la frecciatina ad un allievo: “C’è uno dei concorrenti che mi copia il look: mi ha copiato i capelli e anche come mi vesto, un certo Aka (Aka7even, ndr). Mi ha fermato una signora per strada e mi ha detto ‘Tu sei quel dottore che copia Aka?’, casomai ha copiato lui me che avevo tutto da prima!” Non è mancato anche un commento sull’Isola dei Famosi e gli abbandoni di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi: “Erano due personaggi abbastanza chiave nelle dinamiche, anche se sono felicissimo che sono rientrate in gioco Vera Gemma e Miryea Stabile.” ha ammesso Urtis.

LEGGI ANCHE:

Giacomo Urtis, Mario Ermito: lite dietro quinte GF Vip/ Scarpa lanciata e sgambetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA