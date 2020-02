Giacomo Urtis “sbugiarda” Nina Moric/ “Lividi? Sembra liposuzione” E Luigi Favoloso..

Giacomo Urtis si inserisce nella “guerra” tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric. Il chirurgo dei vip ha seguito e commentato sui social la puntata di “Live Non è la D’Urso”, fornendo anche un parere da esperto su un aspetto della vicenda. La “storia” Instagram in questione non è più disponibile, ma ci ha pensato lo stesso ex fidanzato della modella croata a ripescarla e condividerla, anche perché ha voluto ringraziare Urtis per il parere fornito. Ma ricostruiamo quanto accaduto: il riferimento è alle foto choc delle presunte violenze subite da Nina Moric. «Non volevo dirlo, ma queste sono foto di una mini liposuzione. Ha anche il segno dell’elastico sulla schiena. Io l’ho fatta vedere a sei dottori, nessuno ha avuto il minimo dubbio», ha dichiarato Luigi Mario Favoloso. A quel punto la conduttrice Barbara D’Urso ha replicato: «Ma per quale motivo avrei dovuto mettere in dubbio una donna che mi manda in diretta le foto dei lividi? Io avrei dovuto pensare che fosse una liposuzione? Se sono stata presa in giro da Nina Moric lo dico in diretta. Faremo vedere le foto ai dottori».

GIACOMO URTIS “SBUGIARDA” NINA MORIC. E LUIGI FAVOLOSO…

Mentre il dibattito andava in scena Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip, commentava quanto dicevano nello studio di “Live Non è la D’Urso”. «Ecco il buco dove è entrata la cannula. In effetti sembra una liposuzione», ha scritto in una Instagram Stories che Luigi Mario Favoloso ha poi condiviso tra le sue. «Gli esperti di chirurgia diventano sette. Grazie Giacomo Urtis», ha scritto l’ex fidanzato di Nina Moric, tirando in ballo dunque il chirurgo. Spesso ospite di Mattino 5, potrebbe ora essere tirato in ballo da Barbara D’Urso per fornire il suo parere approfondito sulla vicenda. La tesi di Favoloso è che i lividi mostrati da Nina Moric non siano segni di violenze, ma legati ad una liposuzione a cui si sarebbe sottoposta. «Su tutto quello che dico io si fa un’indagine, quello che dice lei viene dato per buono», aveva sbottato l’ex gieffino a “Live Non è la D’Urso”. La conduttrice si è detta pronta a interpellare alcuni esperti: «Faremo vedere dai dottori e se c’è anche qualcuno della polizia che lo vuole dire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA