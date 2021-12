Giacomo Urtis “scarica” Valeria Marini?/ “Per lei è tutto una tragedia”

Le emozioni e i colpi di scena al Grande Fratello Vip sono sempre una costante, grazie anche alle new entry che nel corso di ogni stagione aggiungono pepe alle dinamiche già in essere. Nelle ultime settimane ha infatti varcato la soglia della porta rossa un nuovo concorrente, Giacomo Urtis, legato però a Valeria Marini risultando insieme un unico personaggio. Il chirurgo dei vip si è subito ambientato all’interno della casa, legando praticamente con tutti i componenti della casa.

Giacomo Urtis, scoop su Miriana Trevisan/ “Non sta con nessuno da 5 anni? So altro…”

A differenza della sua compagna di viaggio però, non è riuscito a mettersi in evidenza come ci si aspettava. Oltre a vari siparietti divertenti dovuti al suo carattere estroso, non è ancora emerso con dinamiche degne di nota. Anche nel corso della ventinovesima puntata del programma, trasmessa lunedì 20 dicembre, non è risultato fra i protagonisti della serata. Gli unici interventi del ragazzo sono stati unicamente piccole battute ironiche su istigazione del conduttore, come nel caso degli apprezzamenti fisici nei confronti del nuovo entrato Alessandro Basciano. Inoltre, con la complicità di Valeria è stato protagonista di un momento decisamente divertente; chiamati insieme in confessionale, sono stati invitati da Alfonso Signorini a guardare un video riguardante tutti gli scontri tra la coppia, tra dispetti simpatici e momenti anche di tensione.

Giacomo Urtis "Flirt con un cantante molto famoso"/ Spunta il nome di Achille Lauro…

Giacomo Urtis e Valeria Marini salvati da Lulù Selassiè

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello vip 2021, Giacomo Urtis, ha avuto modo, insieme alla Marini, di conoscere il verdetto del televoto che li vedeva fra i 7 concorrenti nominati. Fortunatamente per loro, non sono risultati i meno votati del gruppo e Lulù, la preferita del pubblico, li ha salvati condannando al televoto diretto Biagio D’Anelli. Nonostante il pericolo scampato durante la serata, anche per la prossima puntata dovranno attendere l’esito del giudizio del pubblico, essendo stati nuovamente fra i più votati della casa.

Jessica Alves "Amo ancora Giacomo Urtis"/ "Voglio un figlio da lui, me l'ha promesso"

Nelle ore successive alla diretta non ha partecipato a momenti degni di nota, salvo alcuni scoop riguardanti proprio i suoi trascorsi sentimentali. Infatti, parlando con Sophie Codegoni ha dichiarato di aver avuto una relazione con un artista particolarmente noto, senza però dichiarare il nome dell’uomo misterioso. Per ora il giudizio sul suo conto è ancora bilanciato, in attesa di un maggiore coinvolgimento del ragazzo durante le dirette del programma e nelle dinamiche più rilevanti che spesso animano la casa.

Giacomo Urtis stanco di Valeria Marini?

Giacomo Urtis spera di superare lo scoglio del televoto contro Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan restando così nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il sogno del chirurgo plastico, inoltre, è quello di poter fare un percorso singolo, separato da Valeria Marini di cui comincia a soffrire alcuni atteggiamenti.

“Per Valeria è tutto una tragedia ormai“, ha detto Giacomo parlando con Lulù e Carmen Russo. Tra i due, del resto, non sono mancate le discussioni a cui hanno assistito divertiti anche gli altri concorrenti della casa. Anche il balletto di Grease, del resto, si sta trasformando in una prova di resistenza per Urtis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA