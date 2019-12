Giacomo Urtis/ Schiena nuova per Natale: “Stai diventando come il Ken Umano?”

Giacomo Urtis si è regalato una schiena nuova di zecca. Se a Natale troviamo sotto l’albero i classici calzini, pigiami e le copertine per stare al caldo sul divano, lui pensa in grande e si regala “pezzi di corpo” freschi di chirurgia. “Ragazzi da un po’ di giorni non mi vedete inquadrato nelle storie.. perché a Natale mi son regalato una schiena nuova… tra qualche settimana vi farò vedere i risultati! Anche voi vi regalereste per Natale qualcosa di nuovo per il vostro corpo?”, ha scritto tra i commenti postando una sua immagine con il dorso bendata dalle garze. “Quello che conta è che tu sia in buona salute. Buon Natale”, gli scrivono tra i commenti. Qualcuno invece, lo “supplica” di “Non esagerate” altrimenti “farai la fine di Rodrigo”. Il riferimento è al Ken Umano che ha reso il suo corpo una sorta di “porto sicuro” nei confronti della chirurgia e di ogni ritocchino di sorta, più o meno invadente.

“Eri molto bello prima ora stai assomigliando sempre di più all’uomo Ken? perché? non mi sembrava avessi bisogno”, scrivono sempre tra i commenti. “È vero: regalarsi qualcosa di bello “per sempre” aiuta il buon umore !! Non vedo l’ora di assistere al risultato… sarà sicuro una meraviglia. Sino ad ora non ne hai sbagliata una!”, scrivono i fan. Qualcuno invece, svela cosa vorrebbe regalarsi: “Magari una bella rinoplastica… intanto a gennaio provo col rinofiller e questo sarà il mio regalo di natale”. Una fan invece domanda: “Ma eri così imperfetto? Di te non ti piaceva proprio niente?”, “No ma mi piace migliorare migliora l’umore”, ha risposto Giacomo Urtis. Poi anche qualche piccola offesa: “Un cervello nuovo quando te lo regalano?”, la il celebre chirurgo la prende sportivamente e risponde anche per le rime: “Funziona anche troppo meglio lasciare il vecchio”. La notizia originariamente era anche stata condivisa da Dagospia. L’irriverente Alberto Dandolo, pubblicando uno scatto di Urtis ha scritto a seguire: “Dandolo indovinello: il soggetto in foto è il figlio gay di Ronn Moss o Giacomina Urtis con schiena liftata? se fosse la Urtis è venuta pure abbastanza bene…”.

