Giacomo Urtis, scoop su Miriana Trevisan/ “Non sta con nessuno da 5 anni? So altro…”

Montano dubbi e sospetti nella casa del Gf Vip 2021, in merito a Miriana Trevisan. In particolare, emergono delle perplessità riguardanti il fatto che la showgirl, come da sua stessa ammissione, non abbia una relazione da ben cinque anni a questa parte. Ebbene, ieri sera stavano parlando della situazione di Mirana Trevisan, Sophie Codegoni e Giacomo Urtis, e quest’ultimo ha fatto lo scoop. “Tuo figlio che lo vede con malizia, il fatto che dopo cinque anni che non riuscivo a rapportarmi con nessuno e che ero chiuso in un guscio finalmente trovo una persona che mi piace…”, spiega la bella tronista parlando con il noto chirurgo plastico.

Questo risponde un po’ perplesso: “5 anni, non lo so… io la conoscevo che stava con uno prima di entrare qua, un amico mio, comunque..”. Poi, pensando di aver capito male si rivolge alla sua interlocutrice dicendo: “Tu dici Jessi?”, riferendosi alla Princess Jessica Selassiè, ma Sophie chiarisce: “No Miri”. A quel punto Giacomo Urtis risponde: “Va be (risata ndr), no comment”. Di nuovo la Codegoni: “Da quello che ho capito è stata cinque anni chiusa…”.

GIACOMO URTIS E LO SCOOP SU MIRIANA TREVISAN: “IO SO CHE STAVA CON UN MIO AMICO…”

Evidentemente Giacomo Urtis sa cose che noi non sappiamo sulla vita privata di Miriana Trevisan, proprio per via della relazione con il suo amico, e chissà che il “misterioso” uomo a cui fa riferimento il chirurgo non sia lo stesso della blogger Deianira Marzano, che ha ha raccontato di una presunta relazione di Miriana in tempi recenti con l’imprenditore Vito Fiusco, “confermando” il tutto con una foto di un bacio appassionato fra i due.

“Per me una donna single può stare anche con 100 uomini – commenta la stessa blogger via Instagram – non impegnati naturalmente il problema di Miriana consiste nella sua stessa contraddizione, quella che ovviamente Katia (Ricciarelli ndr) ha notato in questo lungo periodo e cioè spesso raccontarsi con dei moralismi inutili, quando invece, se fosse meno giudicante, quello che fa non desterebbe nessun interesse particolare”. Miriana Trevisan ha spesso e volentieri spiegato di essere frenata dal lasciarsi andare, vedi in particolare con Nicola Pisu, per via del fatto che negli ultimi 5 anni si è dedicata totalmente al figlio, trascurando gli affetti.

