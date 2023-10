Giacomo Urtis si è fidanzato dopo Fabrizio Corona?/ Mano nella mano con un uomo misterioso

Urtis ritrova l’amore dopo Corona? Ecco cosa è successo

Dopo le parole di Fabrizio Corona a Belve, Giacomo Urtis sembra aver voltato pagine e trovato l’amore. Il chirurgo estetico si è mostrato in compagnia di un uomo misterioso, a bordo di una Ferrari rossa fiammante. Mano nella mano per le strade di Milano, i due si sono diretti a un bar insieme.

“Fate sogni d’oro botoxini” scrive Urtis che ha trovato un nuovo fidanzato, dopo la cocente delusione dell’ex re dei paparazzi. In effetti, Corona aveva chiesto al chirurgo di sposarlo ma solo per regalare un gossip estivo. Diversa la situazione per Urtis che aveva creduto alle parole del giornalista, volendo intraprendere con lui una relazione.

Urtis, la replica dopo l’intervista di Corona a Belve

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Belve, Giacomo Urtis è tornato a parlare delle fantomatiche nozze con l’ex re dei paparazzi. Ai microfoni de La Zanzara, si è presentato con il velo da sposa confermando tutto: “Le sue parole? Ovvie, c’era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l’ha detto anche lui che ha dato degli ‘assaggi’“. E ancora: “Diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva, in discoteca faceva il geloso e marcava il territorio” afferma Urtis.

Giacomo Urtis aveva già speso amare parole per la smentita di Corona, tramite social: “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io. Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenni a scrivere queste parole. Ma un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.

