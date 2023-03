Giacomo Urtis, sta cambiando sesso?/ “Sono sempre io con un po’ di fluidità”

Giacomo Urtis sul cambio sesso

Giacomo Urtis prossimo al cambio sesso? Il chirurgo dei vip dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha messo in atto una vera e propria trasformazione fisica che condivide sui social network con i suoi fan che chiama “botoxini”. Video, foto e momenti di felicità che il chirurgo dei vip pubblica per tenere aggiornati i suoi fan sulle sue attività, ma in particolare modo anche sul suo cambio look oramai sempre più evidente. Urtis, infatti, ha scelto un look completamente differente: lunghi capelli biondi con tanto di boccoli e un abbigliamento femminile che ha fatto pensare a tanti che fosse prossimo a cambiare sesso.

I suoi fan, i botoxini, hanno notato questa cosa e in particolare ha fatto discutere un video pubblicato ad Halloween in cui si è travestito da donna. Al momento però non è in corso nessun cambiamento di sesso stando a quanto specificato dallo stesso ex concorrente del GF VIP: “non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. Sono sempre io con un po’ di fluidità”.

Giacomo Urtis “Capelli corti e barba, o capelli lunghi senza barba?”

Nessun cambio sesso quindi per Giacomo Urtis che suoi social e con i suoi fan “gioca” molto, anche se le ultime foto che lo ritraggono lo mostrano sempre diverso e con un look femminile. “Botoxini ho trovato queste foto dell’anno scorso, secondo voi come sto meglio? Capelli corti e barba, o capelli lunghi senza barba?” – ha domandato il chirurgo dei vip ai suoi botoxini.

Al momento non c’è alcun desiderio di cambiare sesso, anche se in tanti sono straniti dall’evoluzione del chirurgo dei vip che pare assomigliare sempre di più alla sua amica e collega Valeria Marini con cui ha condiviso proprio l’esperienza lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip.

